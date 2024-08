Günther Steiner: Was er nach dem Haas-Aus am meisten vermisst

Günther Steiners Leben hat sich in diesem Jahr stark verändert. In den vergangenen Jahren war er als Teamchef von Haas maßgeblich für die Arbeit und die Ergebnisse des Rennstalls verantwortlich, doch weil sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde, begann für ihn zu Beginn des Jahres ein neuer Lebensabschnitt.

Der Formel 1 hat er nicht komplett den Rücken gekehrt, weil er immer noch im Paddock zugegen ist und unter anderem als Experte für TV-Sender RTL die Rennen begleitet. Trotzdem gibt es auch bei ihm einige Dinge, die er am Teamchef-Dasein vermisst.

"Das Wichtigste ist einfach das Racen gehen, also wenn ein Rennauto am Samstag für das Qualifying oder am Sonntag für das Rennen rausfährt - dieses Adrenalin", sagt Steiner im Podcast James Allen on F1. "Das ist das einzige, das ich so ein bisschen vermisse, würde ich sagen."

Ansonsten sei es nur die Arbeit mit seinem Team, die dem Südtiroler in diesem Jahr fehlt. "Ich stehe ja noch in Kontakt mit den Leuten und kenne viele, also bin ich nicht einsam, aber ein Team ist ein Team", sagt er. "Wenn du in einem Team arbeitest, ist es immer eine coole Sache."

Etwas anderes vermisse der 59-Jährige nach seinem Abgang aber nicht: "Ich bin ja immer noch bei rund 70 Prozent der Grands Prix", meint er. "Ich sehe die Leute ja noch immer, aber ich bin halt nicht mehr in einem Team."

"Aber die größte Sache ist einfach, wenn die Autos rausfahren", so Steiner. "Ich sitze jetzt nicht hier und denke: 'Da wäre ich jetzt gerne', sondern für mich ist es eher: 'Rennfahren ist cool, aber ich habe auch Spaß dabei, zuzuschauen.'"

"Das ist aber das einzige, der Rest ist für mich absolut fein", betont er. "Ich bin eigentlich sogar sehr glücklich, weil ich frei bin."

Steiner hatte das Haas-Team 2016 als Teamchef in die Formel 1 geführt und bis 2024 geleitet, mit Platz fünf 2018 als bestem Ergebnis in der WM. Sein Nachfolger ist in diesem Jahr der Japaner Ayao Komatsu.