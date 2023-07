Günther Steiner: Werde im Brad-Pitt-Film keine Rolle spielen

Vom Netflix-Star zum Hollywood-Star? "Ich werde dabei kein Star sein", schmunzelt Haas-Teamchef Günther Steiner, als er auf den neuen Formel-1-Film mit Brad Pitt angesprochen wird, für den an diesem Wochenende im Rahmen des Rennens in Silverstone gedreht wird.

Momentan sei nicht geplant, dass er eine aktive Rolle in dem Film spiele, so Steiner, der in der Netflix-Serie "Drive to Survive" zu den Fanlieblingen gehört. Er wisse auch nicht, ob aus den anderen Teams jemand aktiv an dem neuen Film teilnehme.

"Ich tue das, worum sie uns bitten", stellt Steiner klar und erklärt, dass die Zusammenarbeit mit der Produktion gut funktioniere. Auf die Frage, ob es für die echten Protagonisten der Formel 1 keine Ablenkung sei, antwortet er: "Für mich persönlich nicht."

"Wir sollten sie so behandeln, als wären sie ein Teil des Rennsports, der Formel 1", erklärt Steiner, der betont, dass es schon "ein paar Treffen" mit den Verantwortlichen gegeben habe. In Austin habe man 2022 miteinander gesprochen, 2023 habe es zwei weitere Treffen gegeben.

"Sie halten uns auf dem Laufenden, wie die Zusammenarbeit aussieht, damit wir nicht im Weg stehen, wenn sie etwas drehen. Aber es ist nicht so, dass wir aktiv an einer gedrehten Szene teilnehmen", stellt Steiner klar.

Der Film, der noch keinen offiziellen Titel hat und bei dem Lewis Hamilton als Produzent beteiligt ist, sei grundsätzlich "eine gute Sache" für die Formel 1, betont Steiner und erinnert daran, dass die Netflix-Serie viele neue Fans zur Formel 1 gebracht habe.

"Ich denke, dass ein Hollywood-Film etwas Ähnliches erreichen wird. Also gibt es nichts, was daran negativ ist", so der Haas-Teamchef, der auf die Frage, ob er sich mit dem Schauspieler, der den Teamchef im Film spielt, getroffen habe, mit einem Grinsen antwortet: "Darüber kann ich nicht sprechen!"

Er selbst wird sich laut eigener Aussage aber nicht aktiv an dem Film beteiligen. Seine Fans müssen also auf die nächste Netflix-Staffel hoffen, die voraussichtlich 2024 erscheinen wird.

