Günther Steiner wird Botschafter des Formel-1-Grand-Prix von Miami

Buchautor, TV-Experte und jetzt auch Botschafter: Langweilig wird es für Günther Steiner nach seiner aktiven Zeit als Formel-1-Teamchef von Haas nicht. Der 58-Jährige ist Botschafter für den diesjährigen Grand Prix von Miami geworden.

"Ich freue mich darauf, als Botschafter für den Grand Prix von Miami zu fungieren, der zu einem meiner Lieblingsrennen des Jahres geworden ist", sagt Steiner.

"Ich habe aus erster Hand das unglaubliche Wachstum der Formel 1 in den USA gesehen, und sie hat so viel Potenzial, weiter zu wachsen, besonders mit Rennen wie Miami. Die Veranstaltung verbindet amerikanisches Spektakel und Formel-1-Rennen mit einer lebendigen Atmosphäre an der Strecke und in der Stadt selbst."

Steiner lebt seit zwei Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten und betreibt dort ein Unternehmen für Verbundwerkstoffe. Dank seiner Auftritte in der Netflix-Serie "Drive to Survive" hat er es zu einiger Popularität gebracht - auch ein Grund für den Botschafterjob.

"Günther ist bei Formel-1-Fans jeden Alters ein Begriff und ein perfekter Botschafter für unser Rennen", sagt Tyler Epp, Präsident des Grands Prix von Miami. Er verkörpere den Wettbewerbsgeist des Sports und habe eine klare Vorstellung davon, was die Formel 1 in Amerika sein und erreichen kann.

"Jemanden mit seiner Erfahrung, seinem Ruf und seiner Offenheit für unsere Veranstaltung zu gewinnen, wird zweifellos die Spannung erhöhen und das Rennwochenende auf ein neues Niveau heben", ist sich der Veranstaltungschef sicher.

In einer kürzlich erschienenen Kolumne für F1.com sagte Steiner, dass er seine Auszeit vom aktiven Dienst in der Formel 1 durchaus genießt, eine Rückkehr in eine Führungsrolle aber nicht ausschließt, sollte sich eine günstige Gelegenheit ergeben.

"Das Leben war gut, seit ich Haas vor dieser Saison verlassen habe", schrieb er. "In den letzten Wochen habe ich zum ersten Mal seit etwa zehn Jahren eine Pause von der Formel 1 eingelegt. Diese Zeit war gut für mich. Je länger die Zeit vergeht, desto mehr kann ich erkennen, dass ich zu lange bei Haas geblieben bin."

Und der ehemalige Teamchef ergänzte: "Ich würde in der Zukunft in die Formel 1 zurückkehren, aber es muss das richtige Projekt sein und richtig gemacht werden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.