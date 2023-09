Günther Steiners Buch "Surviving to Drive" erscheint in deutscher Sprache

Mit seinen markigen Sprüchen wurde Günther Steiner in der Formel-1-Netflix-Serie "Drive to Survive" zu einer Art Kultfigur. Der Name seines im April veröffentlichen Buches "Surviving to Drive" kommt deshalb nicht von ungefähr.

Der Band, der mit dem Rausschmiss des Haas-Piloten Nikita Masepin aus dem Team Anfang der Saison 2022 beginnt, wurde zum "Sunday Times"-Bestseller und erhielt von der Presse durchweg viel Lob. Noch im diesem Jahr soll Steiners Tagebuch der letztjährigen Saison auch in deutscher Sprache erscheinen.

Wann genau, konnte der Haas-Teamchef im Gespräch mit ServusTV zuletzt aber noch nicht sagen. "Es ist in Arbeit, aber ich weiß nicht genau das Datum, wann es rauskommt."

"Das hört sich jetzt komisch an, aber ich weiß das Datum nicht. Es wurde schon übersetzt, so viel weiß ich, aber wann es genau rauskommt, müsste ich mich informieren." Vor Weihnachten soll es aber schon erscheinen: "Ich glaub' schon und dann werde ich es euch sagen, wann es raus ist, dann müsst ihr es euch kaufen."

Als Thema für sein erstes Buch hätte sich der 58-Jährige keine bessere als die Formel-1-Saison 2022 aussuchen, war es doch ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen für sein Team - angefangen mit der Trennung von Mazepin und Hauptsponsor Uralkali als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Was folgte war die Rückkehr von Kevin Magnussen und ein sensationeller fünfter Platz beim Saisonauftakt in Bahrain. Zwar konnte Haas dieses Niveau nicht halten, verbesserte sich in der Wm aber dennoch vom letzten auf den achten Platz.

Abseits der Strecke sorgte vor allem die Trennung von Mick Schumacher zum Saisonende nach zwei gemeinsamen Jahren für Aufsehen. Für seinen Umgang mit dem Deutschen wurde Steiner oft kritisiert. Auch das spart er in seinem Buch nicht aus.

