"Gutaussehende Fahrer": Warum die Formel 1 so populär geworden ist

Audio-Player laden

"Gutaussehende Fahrer", antwortet Fernando Alonso auf die Frage, warum die Formel 1 in den vergangenen Jahren so populär geworden ist. Der Sport verzeichnet aktuell große Zuschauerzuwächse in vielen Gebieten. Der einst so abgeschottete Sport zeigt sich fannah und hat in den vergangenen Jahren einiges getan, um das Interesse wieder anzufachen.

Das scheint auch gelungen zu sein, wenn man die Events anschaut, die trotz teils horrender Preise wie in Miami ausverkauft sind. Doch liegt es wirklich an den "gutaussehenden Fahrern", wie Alonso sagt?

Die Meinung können wir nicht verifizieren, doch der Spanier hat noch eine "echte" Antwort auf die Frage parat: "Wir öffnen den Sport für mehr Leute, und es gibt mehr Zugang zum Paddock. Und wir fangen an, deutlich mehr Dinge außerhalb der Strecke zu machen", so der Alpine-Pilot.

"Außerdem leben wir jetzt mit den digitalen Plattformen in einer vollkommen anderen Welt. Viele Dinge waren vor zehn oder 15 Jahren noch undenkbar. All das hat den Sport etwas geöffnet. Vorher schien die Formel 1 ziemlich unerreichbar zu sein und sehr schwierig zu verstehen", sagt Alonso.

Vor allem die Netflix-Dokumentation "Drive to Survive" wird von vielen als Einstiegspunkt für viele Fans gesehen, die davor nicht viele Berührungspunkte mit der Formel 1 hatten. "Das war eine große Hilfe für die Formel 1, weil sie Leuten geholfen hat, den Sport auf einfacher Weise zu verstehen", nickt auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

"Und es hat den Leuten im Hintergrund ein Gesicht gegeben, die jeden Tag arbeiten und das Auto schneller machen", sagt der Monegasse.

Das größere Interesse seitens der USA mit bald drei Rennen ist für die Fahrer ebenfalls ein Faktor. Überhaupt wurde der Sport in gewisser Weise amerikanisiert und zu einem echten Event gemacht. "Natürlich geht es immer noch um Rennsport, aber für mich fühlt sich jedes Wochenende so an, als wäre da noch etwas mehr", sagt Valtteri Bottas.

"Die Atmosphäre ist eher wie ein Event als wie ein Rennen. Und es gibt noch andere Dinge wie Konzerte oder einen DJ, der vor dem Rennen auflegt", so der Finne. "Ich habe im vergangenen Jahr mehr Energie gespürt als in meiner ganzen Karriere. Von daher haben sie großartige Arbeit geleistet", so der Alfa-Romeo-Pilot.

Vielleicht liegt es aber auch wirklich an gutaussehenden Fahrern. Das könnten sie ja als Antwortmöglichkeit in die nächste Umfrage mit einbauen. Dann wissen wir mehr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.