"Gute Lektion": Ferrari-Teamchef erklärt Strategiefehler bei Lewis Hamilton

Nur zwei Wochen nach dem überraschenden Sieg in Barcelona wird Ferrari auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Sowohl Lewis Hamilton als auch sein Teamkollege Charles Leclerc verpassen beim Großen Preis von Österreich auf dem Red-Bull-Ring den erhofften Sprung unter die Top 3 und auf das Podium.

Einer der Gründe: Ferrari wollte das virtuelle Safety-Car nach dem Ausfall von Carlos Sainz (Williams) für einen vermeintlich cleveren Schachzug bei der Strategie von Hamilton nutzen, was allerdings nicht funktionierte. "Wir haben versucht, mit Mercedes und Max zu kämpfen, obwohl wir nicht das Tempo dafür hatten", räumt Teamchef Frederic Vasseur bei Sky ein.

"Das heißt, wir haben strategisch überreagiert, wir haben die Reifen zu stark belastet, und am Ende haben wir die Rechnung mit McLaren bezahlt. Das ist schade, weil es für die Meisterschaft ein verlorener Punkt ist." Zwar wäre Hamilton auch ohne den Strategiefehler nicht auf dem Podium gelandet, allerdings wohl vor McLaren-Pilot Oscar Piastri.

"Ich denke, wir sind in dieser Situation alle am Limit", nimmt Teamchef Vasseur seine Mannschaft in Schutz. "Und wenn man nicht das Tempo hat, pusht man und geht gewisse Risiken in der Strategie ein. Und wenn das nicht aufgeht, muss man die gesamte Differenz zusammenrechnen und zahlt am Ende die Rechnung."

"Das ist heute bei uns passiert. Wir hatten nicht das Tempo, um mit Mercedes und Max zu kämpfen, und wir haben die ersten paar Runden zu stark gepusht. Wir mussten die Strategie ändern, und alles ging in die falsche Richtung, aber es ist eine gute Lektion."

"Großartiger Job": Keine Kritik von Lewis Hamilton

Hamilton bleibt am Ende somit nur der fünfte Platz und damit zehn WM-Punkte. Doch Kritik äußert der siebenmalige Weltmeister nicht, im Gegenteil: "Das Team hat strategisch und bei den Boxenstopps einen großartigen Job gemacht. Die Jungs haben extrem hart bei den Stopps gearbeitet, darauf bin ich wirklich stolz."

Der fünfte Platz sei zwar "kein Ergebnis, das wir wollten, aber immerhin Punkte", meint der Brite, der offenbar nicht glaubt, dass der Wechsel auf die weichen Reifen ein großer Fehler gewesen sei. "Es hat mit keinem der Reifen heute wirklich funktioniert. Es war ein sehr hartes und wirklich schwieriges Rennen."

Dabei spielte nicht nur die extreme Hitze eine große Rolle. "Mein Start war ehrlich gesagt nicht gut", gibt Hamilton zu. "Mein Start war schwach, aber als ich in der Attacke war, habe ich Charles überholt und dachte, es sieht in den ersten Runden gar nicht so schlecht aus."

Im Kampf gegen George Russell konnte der Ferrari-Pilot anschließend sogar zeitweise mithalten, aber "dann sind die Hinterreifen bei jedem Satz einfach eingebrochen", berichtet der 41-Jährige. "Aus irgendeinem Grund war die Balance sehr schwierig."

"Ich denke, wir lagen am Freitag schon sechs Zehntel nur bei der Topspeed-Performance zurück. Ich muss mir anschauen, was heute der Fall war, aber ich bin sicher, dass es nicht unbedeutend war. Auch gripmäßig konnten wir heute einfach nicht mithalten. Es war also sehr schwierig, aber ich bin dankbar für die Punkte."

Charles Leclerc ist ratlos: "Schwer zu verstehen"

Teamkollege Charles Leclerc hatte mit seinem SF-26 sogar noch mehr zu kämpfen. "Es ist sehr schwer zu verstehen", resümiert der Monegasse, der am Ende den achten Platz belegt. "Ich glaube, niemand versteht wirklich die Leistungsunterschiede von einem Wochenende zum anderen."

Ferrari-Pilot Charles Leclerc erreicht am Ende nur den achten Platz Foto: LAT Images

"In Barcelona waren wir wahrscheinlich eines der stärksten Autos am Sonntag. Wir haben Upgrades gebracht, die funktioniert haben. Ich denke nicht, dass es dieses Wochenende nur am Upgrade liegt. Ich glaube, diese Autos sind einfach extrem sensibel, je nachdem, wie man sie ins Arbeitsfenster bringt."

"Und sobald man nicht im richtigen Set-up-Fenster ist, zahlt man sehr stark den Preis", ist Leclerc enttäuscht. "Und heute war ein sehr gutes Beispiel dafür." Nachdem Weltmeister Lando Norris im McLaren vorbeigegangen war, holte Ferrari den Monegassen sogar noch einmal an die Box, um frische Reifen aufzuziehen.

Ferrari-Teamchef: Spielberg "komplett anders" als Barcelona

"Bereits ab Runde zwei oder drei zeigte sich eine Überhitzung, vermutlich ausgelöst durch Wheelspin und weitere Faktoren, die ihn früh in eine schwierige Ausgangslage brachten", blickt der Ferrari-Teamchef auf das Rennen von Leclerc zurück. "Zudem bestätigte sich erneut, was schon letzte Woche deutlich wurde: saubere Luft ist entscheidend."

"Genau diese Bedingungen hatten wir jedoch nicht ausreichend, um konkurrenzfähig zu arbeiten. Die Rennverläufe haben uns dadurch immer wieder zum ungünstigsten Zeitpunkt in die falsche Position gebracht - und am Ende zahlen wir dafür die Konsequenzen."

Der Franzose kennt auch den Grund, warum es in Barcelona so gut lief und in Spielberg plötzlich nicht mehr. "Weil dieses Layout komplett anders ist", meint der Ferrari-Teamchef. "Es ist mehr ein Stop-and-Go-Kurs und viel Wheelspin beim Herausbeschleunigen aus dem Stand."

"Und vielleicht haben wir unter diesen Bedingungen das Heck massiv überhitzt", ergänzt Vasseur, der weitere Faktoren für den Rückschritt nennt: "Vielleicht die Höhenlage, die Temperatur, ... ich denke, es ist nicht ein einzelnes Thema. Es ist eine Kombination mehrerer Parameter."

Lewis Hamilton nennt Nachteil des Ferrari-Antriebs

Immerhin scheint Ferrari beim Österreich-Grand-Prix besser verstanden zu haben, wo im Vergleich zur Konkurrenz noch die Nachteile liegen. "Es geht um die Energieabgabe", sagt Hamilton. "Es fühlt sich nicht unbedingt wie reine Motorleistung an, weil du aus den Kurven heraus erstmal den Punch hast."

Erst am Ende der Geraden kann Ferrari dann plötzlich nicht mehr mit der Konkurrenz mithalten. "Bei uns fällt es ab, und besonders Mercedes zieht einfach weiter durch. Wir müssen verstehen, warum und wie wir das verbessern können, aber das wird nicht so schnell kommen", weiß der siebenmalige Weltmeister.

Deshalb blickt der Brite auch nicht sehr optimistisch auf das bevorstehende Heimspiel, das schon am kommenden Wochenende stattfindet. "Ich liebe Silverstone, aber es gibt viele Geraden - leider", sagt Hamilton. "Aber hoffentlich ist das Auto dort in einer etwas besseren Verfassung."