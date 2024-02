Haas 2024 mit zwei Ersatzfahrern: Bearman sechsmal im Freitagstraining

Haas geht mit zwei Ersatzfahrern in die Formel-1-Saison 2024. Das schwächste Team des Vorjahres hat seinen langjährigen Testfahrer Pietro Fittipaldi für ein weiteres Jahr bestätigt und mit Ferrari-Junior Oliver Bearman einen zusätzlichen Mann eingestellt.

Und Bearman darf mehr tun als nur im Notfall einzugreifen: Haas lässt den britischen Nachwuchsfahrer bei insgesamt sechs Rennwochenenden im Freitagstraining fahren. In Imola, Barcelona, Silverstone, Budapest, Mexiko-Stadt und Abu Dhabi wird Bearman das erste Freie Training anstelle eines Stammfahrers bestreiten.

Interessant daran ist: Haas übererfüllt damit die Formel-1-Regeln, die lediglich zwei Freitagseinsätze für Nachwuchsfahrer vorsehen. Eben diese zwei Einsätze hat Bearman 2023 für Haas absolviert und dabei das Team von sich überzeugt.

Warum Haas Bearman so oft ins Auto setzt

Teamchef Ayao Komatsu meint: "Oliver ist im vergangenen Jahr gut im Team angekommen und hat sein Programm in Mexiko und Abu Dhabi ebenfalls gut abgespult. Wir freuen uns schon darauf, ihm 2024 weitere Gelegenheiten [im Formel-1-Auto] zu bieten. Testfahrten sind nur eingeschränkt möglich, umso wichtiger ist das für uns, um Olivers Fortschritte zu verfolgen und ihm Fahrzeit zu ermöglichen."

Parallel zu seiner Formel-1-Funktion bei Haas ist Bearman 2024 aber weiter in der Formel 2 unterwegs, dort im zweiten Jahr. Und auch Fittipaldi hat ein eigenes Rennprojekt: Er startet 2024 als Stammfahrer in der US-amerikanischen IndyCar-Serie.

"Wir freuen uns, dass er dort ein Cockpit gekriegt hat", sagt Teamchef Komatsu. "Damit kann Pietro das tun, was er liebt: Rennen fahren. Er ist aber weiter ein Teil der Haas-Familie." Und das schon in der sechsten Saison. Höhepunkt bisher: Zwei Grand-Prix-Teilnahmen 2020 als Ersatzmann für den verletzten Romain Grosjean nach dessen Feuerunfall in Bahrain.

Bearman: Ersatzfahrer bei Haas und bei Ferrari

2024 will Fittipaldi "weiter an der Entwicklung mitwirken" und das Haas-Team im Saisonverlauf "bestmöglich unterstützen". Bearman wiederum will in erster Linie auf seine Einsätze 2023 aufbauen und meint: "Ich bin Haas und Ferrari sehr dankbar für ihr Vertrauen in mich und für ihre Unterstützung."

Tatsächlich ist Ferrari-Junior Bearman in der Saison 2024 auch einer von drei offiziellen Ferrari-Ersatzfahrern in der Formel 1 neben Antonio Giovinazzi und Robert Schwarzman. ( Übersicht: Die Ersatzfahrer der Formel-1-Saison 2024

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.