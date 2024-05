Haas 2025: Mit Oliver Bearman, aber ohne Kevin Magnussen?

"Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, es könnte dort eine komplett neue Fahrerpaarung geben", sagt Experte Karun Chandhok, als er bei Sky gefragt wird, ob Haas in der Formel-1-Saison 2025 mit Oliver Bearman und Kevin Magnussen antreten könnte?

Fakt ist, dass ein Platz beim US-Team frei wird, weil sich Nico Hülkenberg nach der Saison 2024 in Richtung Sauber verabschiedet. Als heißer Kandidat auf die Nachfolge gilt Ferrari-Junior Bearman, der in Imola das erste Freie Training für Haas fuhr.

Insgesamt wird Bearman, der regulär in der Formel 2 an den Start geht und in Saudi-Arabien unerwartet zu seinem ersten Formel-1-Rennen kam, weil er Carlos Sainz im Ferrari-Werksteam ersetzen durfte, in diesem Jahr sechs Freitagseinsätze für Haas absolvieren.

Teamchef Ayao Komatsu erklärt: "Das ist eine einmalige Gelegenheit für uns, mit ihm zu arbeiten und zu beurteilen, wie es ihm geht, wo er steht, was seine Stärken und Schwächen sind, und zu sehen, wie wir ihn weiterentwickeln und auch zusammenarbeiten können, wenn wir das wollen."

Freitagseinsätze als "Vorstellungsgespräch" für Bearman

Er macht kein Geheimnis daraus, dass diese Freitagseinsätze eine Art "Vorstellungsgespräch" für Bearman seien und man ihn "natürlich" für 2025 auf dem Zettel habe. "Ich habe Vertrauen in seine Fähigkeiten", betont Komatsu im Hinblick auf den 19-Jährigen.

Klar ist natürlich auch, dass die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit gestiegen ist, nachdem Bearman in Dschidda ins kalte Wasser geworfen wurde und dort einen guten Job erledigte. "Das ist jetzt Teil des Trainings", erklärt Komatsu in diesem Zusammenhang.

Bearman müsse lernen, mit diesem Druck umzugehen, "vor allem, wenn er eines Tages für Ferrari fahren sollte", betont der Haas-Teamchef, der sich auch selbst aus nächster Nähe ein Bild davon machen möchte, wie Bearman mit dieser Situation zurechtkommt.

Auf Nachfrage bestätigt Komatsu zudem, dass Haas "definitiv" in den kommenden Wochen "wenigstens einen" Fahrer für 2025 bekanntgegeben wolle. Denn aktuell hat Haas als einziges Team neben Alpine und den Racing Bulls noch gar keinen Piloten für das kommende Jahr unter Vertrag.

Doch sollte Bearman tatsächlich ein Cockpit beim US-Team bekommen, was würde das dann für Kevin Magnussen bedeuten? Karun Chandhok kann sich nicht vorstellen, dass Haas 2025 mit zwei Rookie fahren wird, wie man es in der Vergangenheit schon einmal probiert hat.

Experten zweifeln: Reicht Magnussen als erfahrener Pilot?

"Ich denke, sie wollen [einen zweiten Fahrer] mit Erfahrung", so der Experte. Dieses Kriterium würde Magnussen zwar erfüllen, doch Chandhok verrät: "Ich habe den Eindruck, dass sich innerhalb des Teams in diesem Jahr ein bisschen Frustration mit Magnussen aufbaut."

"Sie könnten einen Ocon, einen Gasly, einen Tsunoda [oder] Bottas holen", glaubt der Experte, der Magnussen eher schlechte Chancen auf eine Weiterbeschäftigung einräumt. Damit schlägt er in die gleiche Kerbe wie vor ihm auch schon Ralf Schumacher.

Auch der erklärte gegenüber Sky bereits vor einigen Tagen, dass Bearman wohl gute Chancen auf ein Haas-Cockpit habe. Außerdem ergänzte er: "Die brauchen einen guten erfahrenen Fahrer noch dazu. Ich glaube nicht, dass Magnussen ausreichen wird."

Für Magnussen wäre es bereits der zweite Abschied von Haas, denn bereits nach der Saison 2020 wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert. 2022 kehrte er nach einem Jahr Auszeit allerdings zurück, als das Team kurz vor dem Saisonstart einen Ersatz für Nikita Masepin brauchte.

Im internen Rennduell bei Haas liegt Magnussen in dieser Saison aktuell mit 1:5 gegen Hülkenberg zurück, und in der Weltmeisterschaft holte der Deutsche sechs der sieben WM-Punkte des Rennstalls. Für Magnussen könnte diese Bilanz zu wenig sein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.