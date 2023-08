Haas bestätigt Fahrerpaarung: Nico Hülkenberg auch 2024 in der Formel 1

Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen werden auch 2024 für Haas in der Formel 1 an den Start gehen. Das gab das US-Team am Donnerstag (24. August) im Vorfeld des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort bekannt. Haas setzt damit auf Konstanz und Erfahrung. Hülkenberg und Magnussen kommen zusammen auf fast 350 Grand-Prix-Starts.

Mit Hülkenberg, der 2023 als Nachfolger von Mick Schumacher nach einer dreijährigen Pause mit nur sporadischen Starts in die Formel 1 zurückgekehrt war, ist damit auch im kommenden Jahr ein deutscher Fahrer im Feld vertreten.

"Es ist schön, die Dinge für die nächste Saison frühzeitig zu klären und sich auf das Rennfahren und die Verbesserung der Performance konzentrieren zu können", sagt Hülkenberg. "Ich bin gern Teil des Teams und teile die Leidenschaft von Gene (Haas, Teambesitzer) und Günther (Steiner, Teamchef; Anm. d. Red.) für das Team. Wir fahren in einem sehr engen Mittelfeld und ich freue mich drauf, auf das aufzubauen, was wir bisher gemeinsam erreicht haben."

Dass Hülkenberg bleibt, ist übrigens keine Überraschung. 'Motorsport-Total.com' hatte bereits Anfang Juli vermeldet, dass seine weitere Zusammenarbeit mit dem Haas-Team längst geregelt war. Denn Hülkenberg hatte von Anfang an einen Zweijahresvertrag für die Saisons 2023/24 unterschrieben. Die Bekanntgabe jetzt ist nur die hochoffizielle Bestätigung dafür.

Magnussen vor siebter Saison als Haas-Pilot

Sein Teamkollege Magnussen geht 2024 bereits in seine siebte Saison als Haas-Pilot. Nachdem der Däne bereits von 2017 bis 2020 für das amerikanische Team gefahren war, kehrte er kurz vor Beginn der Saison 2022 als Ersatz für Nikita Masepin zurück und etablierte sich auf Anhieb wieder fest im Team.

"Ich freue mich natürlich sehr, dass meine Zusammenarbeit mit Haas erneut verlängert wurde", sagt Magnussen. "Mein Comeback 2022 kam unerwartet, war aber mit vielen Höhepunkten verbunden. Auch wenn diese Saison nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das erhofft hatten, haben wir es dennoch geschafft, in die Punkte zu fahren und das Potenzial unseres Pakets unter Beweis zu stellen."

"Es gibt noch viele Rennen in der Saison 2023 und wir haben noch viel Arbeit vor uns, um den VF-23 besser zu verstehen. Die gewonnenen Erkenntnisse können dann in das Auto für 2024 einfließen. Mein Dank geht wie immer an Gene Haas und Günther Steiner, die mir die Möglichkeit geben, weiterhin den Sport zu betreiben, den ich liebe", so Magnussen weiter.

Teamchef Steiner: "Gab keinen Grund, etwas zu ändern"

"Ich denke, man kann sagen, dass wir in dieser Saison eine sehr solide Fahrerpaarung in der Formel 1 hatten, und letztlich gab es keinen Grund, daran etwas zu ändern", kommentiert Teamchef Günther Steiner die Fahrerwahl.

"Kevin ist für uns eine feste Größe und ich freue mich, dass er in seine siebte Saison in den Haas-Farben geht. Mit 113 Starts allein für unser Team wissen wir, wo seine Stärken liegen, und auch sein Wissen und seine Erfahrung mit unserem Team passen sehr gut."

"Auf der anderen Seite der Garage hat sich Nico ohne viel Aufhebens in das Team integriert und bewiesen, dass er ein wertvolles Mitglied ist. Er nähert sich seinen 200 Formel-1-Starts und wir sind sehr froh, dass wir von seiner Erfahrung hinter dem Lenkrad profitieren können", so Steiner weiter.

Auch die Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen und dem Dänen, die in der Vergangenheit auf der Strecke und verbal aneinander gerieten, habe auf Anhieb gut funktioniert: "Kevin und Nico haben sich von Anfang an gut verstanden und gemeinsam Punkte geholt."

"Vor allem Nico war im Qualifying sehr stark und schaffte es sechs Mal ins Q3. Er ist seit 2019 nicht mehr Vollzeit in der Formel 1 gefahren, was zeigt, wie professionell er ist und wie gut er sich körperlich fit gehalten hat", so Steiner.

Ziel für 2024: Konstant in die Punkte fahren

"Kevin und Nico genießen ganz offensichtlich ihre Zeit im Sport, sie sind beide sehr reif und verstehen grundsätzlich, was wir von ihnen verlangen", so Steiner weiter. "Jetzt liegt es an uns als Team, den Blick auf 2024 zu richten und sicherzustellen, dass wir ein Auto haben, mit dem wir konstant in die Punkte fahren können."

In der Saison 2023 war und ist der hohe Reifenverschleiß die Achillesferse des Haas VF-23, weshalb Hülkenberg und Magnussen ihre starken Qualifying-Leistungen im Rennen oft nicht bestätigen konnten. In der Konstrukteurswertung liegt das Team nach zwölf Rennen auf Rang acht. In der Fahrerwertung belegen Hülkenberg und Magnussen die Plätze 14 und 18.

Mit Bildmaterial von Haas F1 Team.