Haas beteuert: Nehmen keine Fahrer nur wegen der Nationalität

Laut Haas-Teamchef Ayao Komatsu ist man nicht bereit, einen Fahrer nur aufgrund seiner Nationalität zu verpflichten. Das betont der 50-Jährige im Zusammenhang mit der aktuellen Partnerschaft zwischen dem Rennstall und Toyota.

Als japanischer Konzern unterstützt der Automobilhersteller in verschiedenen Rennserien zahlreiche Fahrer, die aus dem Land der aufgehenden Sonne stammen. Einige davon gehören derzeit zum Entwicklungsprogramm des Teams.

"Ich war gegenüber Akio-san von Tag eins an absolut ehrlich, damit es zu keinen Missverständnissen kommt", erklärt Komatsu in Belgien. Mit Akio-san ist der Toyota-Vorsitzende Akio Toyoda gemeint.

"Wenn wir einen Fahrer aufgrund seiner Nationalität verpflichten, dann diskreditiert das alle, die an dieser Entscheidung beteiligt sind, inklusive dem Fahrer selbst", so Komatsu. "Denn selbst dann, wenn der Fahrer die notwendigen Fähigkeiten besitzt, wird die Wahrnehmung von allen wie folgt ausfallen: 'Oh, der ist nur wegen Toyota im Cockpit, wegen dem Geld', und das ist nicht richtig."

"Das wäre auch für Toyota und Akio-san nicht gut, nicht für das Haas-F1-Team oder den Fahrer, das funktioniert einfach nicht. Wir haben das von Tag eins an gesagt und ich habe mich klar gegenüber Akio-san geäußert. Wir suchen Fahrer zu 100 Prozent aufgrund der Performance aus."

Dazu erklärt der Teamchef, dass im Zweifelsfall zweier Piloten mit identischer Performance Faktoren wie die Nationalität und die darauffolgenden finanziellen Möglichkeiten eine Rolle spielen können. Dennoch betont Komatsu eindeutig: "Die Hauptsache ist die Performance."

"Wir werden nie einen Fahrer verpflichten, der langsamer ist, weil er aus Japan oder Italien oder wo auch immer herkommt. Das ist uns egal. Das ist an der Formel 1 ja so herausragend, es ist so international! Wir sollten solch ein lokales Mindset nicht in einen solch internationalen, herausragenden Sport tragen."

Zuletzt waren im Dunstkreis des Teams Piloten wie Paul Aaron, Jack Doohan oder Ryo Hirakawa vertreten. Letzterer stammt aus der Toyota-Schmiede und war für die Marke schon in der Super GT oder der WEC aktiv. Mit 32 Jahren wäre Hirakawa allerdings ein außergewöhnlich alter Rookie, sollte er jemals die Chance bekommen, für Haas an den Start zu gehen.

Zudem werden mit Sho Tsuboi und Nirei Fukuzumi zwei weitere Piloten aus dem Toyota-Kader im Sommer die Chance bekommen, einen Formel-1-Boliden zu testen. Auch diese beiden Herren würden, sollten sie jemals im Grand-Prix-Sport debütieren, zu den älteren Semestern zählen.

Das Thema Nationalität hat bei der Verpflichtung des eignene Fahrer-Duos oftmals keine untergeordnete Rolle gespielt. Man denke an das japanische Team Super Aguri, welches 2006 mit Takuma Sato und Yuji Ide an den Start ging und sich als fahrendes Nationalteam inszenierte.

Einzig die fahrerische Kompetenz des Herrn Ide ließ zu wünschen übrig und veranlasste nach vier Rennen bereits einen Fahrerwechsel. Dem ehemaligen Formula-Nippon-Piloten wurde schließlich die Superlizenz entzogen.

Diskussionen um die Fahrerpaarung sind bei Haas inzwischen keine Neuigkeit. Seit einiger Zeit geistern Gerüchte durch die Welt, laut denen Esteban Ocon sein Cockpit verlieren könnte. Diese sind dem Haas-Piloten laut eigener Aussage zwar "scheißegal", so seine Wortwahl zum Thema, allerdings bleibt die Frage nach dem Lineup für 2027 weiterhin unbeantwortet.