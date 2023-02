Haas enthüllt richtiges Formel-1-Auto bei Shakedown in Silverstone

Audio-Player laden

Haas hat vor dem Shakedown in Silverstone am Samstag die ersten Bilder seines Formel-1-Autos für 2023 veröffentlicht. Das in amerikanischem Besitz befindliche Team war das erste, das seine Lackierung für das kommende Jahr enthüllte, aber es wurde schnell klar, dass die ursprünglichen Bilder vom Auto für 2022 stammten.

Im Rahmen der Vorbereitungen auf einen Drehtag in Silverstone zeigte Haas jedoch den neuen VF-23 in Aufnahmen aus der Fabrik. Das neue Auto, das mit Mitarbeitern und den Fahrern Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg abgebildet ist, weist einige interessante Veränderungen gegenüber dem letztjährigen Modell auf.

Obwohl die Fahrer so positioniert sind, dass die wichtigsten Leistungsbereiche nicht zu sehen sind, und der Frontflügel nicht klar zu erkennen ist, scheint das Auto neu geformte Seitenkästen zu haben und verfügt über eine Trittstufe im Ferrari-Stil, die beim F1-75 zu sehen war, aber im vergangenen Jahr von Haas nicht verwendet wurde.

Ein weiteres Bild, das die beiden Fahrer mit Teamchef Günther Steiner zeigt, deutet ebenfalls darauf hin, dass das Team den Bereich um den Überrollbügel verändert haben könnte. In der Folge veröffentlichte das Team zudem ein Video in den sozialen Medien, dass der VF-23 sein Streckendebüt in Silverstone gegeben hat.

Die Formel-1-Teams haben pro Saison jeweils zwei Filmtage zur Verfügung, wobei eine Maximaldistanz von 100 Kilometern festgeschrieben ist und zudem ein Demo-Reifensatz von Pirelli verpflichtend ist. Neben Haas testeten auch Alfa Romeo und Red Bull ihre neuen Boliden für 2023.

Haas geht nach einer ermutigenden Kampagne im vergangenen Jahr, in der man trotz einiger Formschwankungen den achten Platz in der Konstrukteurswertung erreichte, in das Jahr 2023. Einige sehr starke Leistungen zu Beginn des Jahres halfen dem Team, einen neuen Titelsponsorvertrag mit MoneyGram abzuschließen, der dazu beitragen wird, das Budget für die Saison 2023 zu erhöhen.

Mit Bildmaterial von Haas.