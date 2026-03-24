Haas fährt beim Großen Preis von Japan mit einem Godzilla-Sonderdesign

Wenige Tage vor dem Großen Preis von Japan (hier der komplette Zeitplan) hat das Haas-Team ein Sonderdesign für den VF-26 enthüllt: Esteban Ocon und Oliver Bearman werden beim Formel-1-Rennen in Suzuka (der ganze Rennkalender 2026) mit einer auffälligen Godzilla-Livery an den Start gehen.

Das spezielle Sonderdesign für den Japan-Grand-Prix, das am Dienstag in Tokio vorgestellt wurde, hat allerdings einen Grund: Denn bereits vor einigen Wochen hatte Haas eine neue Partnerschaft mit Toho, dem japanischen Entertainment-Unternehmen hinter dem bekannten Godzilla-Monster, bekanntgegeben.

"Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, unsere Marke einem neuen Publikum vorzustellen. Es ist eine Premiere für Haas und Toho", sagt Teamchef Ayao Komatsu. "Es ist uns eine Ehre, eine globale Ikone wie Godzilla in diesen Sport zu bringen und in einem so wichtigen Jahr für die Marke neue Initiativen zu starten."

Godzilla ist eine fiktive Riesenechse aus japanischen Filmen, die erstmals 1954 auftauchte. Er wird oft als mutierter Dinosaurier dargestellt, der durch Atomtests entstanden ist, und ist sowohl Zerstörer als auch gelegentlicher Beschützer der Menschheit. Im japanischen Original heißt das Monster Gojira, eine Kombination aus gorira (Gorilla) und kujira (Wal).

Godzilla ist mittlerweile ein weltweites Popkultur-Phänomen, das in Filmen, Serien und Comics auftritt. "Godzilla steht für unbezwingbare Kraft und Widerstandsfähigkeit - ein Geist, der die Entschlossenheit des Haas-Teams, immer wieder Hindernisse zu überwinden, perfekt widerspiegelt", ergänzt Keiji Ota von Godzilla-Schöpfer Toho.

Die Partnerschaft zwischen Haas und Toho wird allerdings weit über den Großen Preis von Japan an diesem Wochenende hinausgehen. Denn auch für den Großen Preis der USA im Oktober ist bereits eine weitere Sonderlackierung angekündigt, die passenderweise mit dem US-Kinostart von "Godzilla Minus Zero" zusammenfällt.