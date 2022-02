Haas: Fittipaldi wäre die erste Option, wenn Masepin nicht fährt

Audio-Player laden

Während Haas seine Beziehung zum russischen Titelsponsor Uralkali prüfen will und unklar bleibt, ob man inmitten der anhaltenden Ukraine-Krise weiter zusammenarbeiten wird, steht auch die Zukunft von Nikita Masepin auf dem Spiel.

Der Russe stieß zusammen mit Uralkali in der Formel-1-Saison 2021 zu Haas. Sein Vater, der russische Oligarch Dmitri Masepin, ist Miteigentümer von Uralkali und hat die Rennkarriere seines Sohnes von Beginn an großzügig mitfinanziert.

Angesichts des Einmarschs von Russland in die Ukraine ging Haas am Freitag, dem letzten Testtag in Barcelona, ohne das Branding und die Farben von Uralkali auf die Strecke. Masepin nahm wie geplant an der Vormittagssession teil, doch Teamchef Günther Steiner gab zu, dass die Zukunft des Russen "geklärt werden muss".

Sollte es zu einem Ausfall von Masepin kommen, wäre für einen Ersatz schnell gesorgt, wie Steiner im Gespräch mit 'Speed City Broadcasting' betont. Das Team würde auf Reservefahrer Pietro Fittipaldi zurückgreifen: "Wenn Nikita aus dem einen oder anderen Grund nicht fahren könnte, würde der erste Anruf an Pietro gehen."

Steiner: "Pietro kennt das Team und das Auto"

"Er ist schon seit ein paar Jahren bei uns, und dann würden wir sehen, was wir als Nächstes tun", so Steiner. Fittipaldi ist seit Herbst 2018 mit Haas verbunden, nahm im selben Jahr am Young-Driver-Test in Abu Dhabi teil und fungierte 2019 als Testfahrer.

In den vergangenen zwei Jahren war er bei den meisten Rennen vor Ort, um einspringen zu können, falls sich einer der Stammfahrer mit dem Coronavirus infiziert oder verletzt. So ersetzte er Ende 2020 Romain Grosjean nach dessen Feuerunfall und bestritt die letzten beiden Saisonrennen in Sachir und Abu Dhabi.

Zuletzt saß Fittipaldi beim Nachsaison-Test in Abu Dhabi am Steuer des Haas VF-21. "Er kennt das Team, er kennt das Auto, in das er von einem Tag auf den anderen springen kann. Es gibt im Moment niemanden, der besser ist als Pietro", so Steiner.

Masepin: "Habe über vieles keine Kontrolle"

Masepin, dessen Medienauftritte zuletzt gestrichen wurden, schrieb am Freitag auf seinen Social-Media-Profilen: "An meine Fans und Follower - es ist eine schwierige Zeit und ich habe keine Kontrolle über vieles, was gesagt und getan wird."

"Ich habe mich entschieden, mich auf das zu konzentrieren, was ich kontrollieren KANN, indem ich hart arbeite und mein Bestes für mein Haas-Team gebe. Ich bedanke mich herzlich für euer Verständnis und eure Unterstützung." Bis zum Abend erhielt der Beitrag auf Twitter mehr als 38.000 "Gefällt mir"-Angaben.

Steiner räumte ein, dass "nicht alles von uns abhängt", als er über die Zukunft von Masepin im Team sprach. "Es sind Regierungen involviert, und ich habe keine Macht über sie. Wir müssen auch sehen, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.