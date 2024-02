Haas: Haben Reifenprobleme "noch nicht zu 100 Prozent" verstanden

Haas versteht einen "bedeutenden Teil" der Reifenprobleme, die das US-amerikanische Formel-1-Team im vergangenen Jahr ausgebremst haben, gibt aber zu, dass es die Zusammenhänge noch nicht vollständig entschlüsselt hat.

Der Rennstall verbrachte einen Großteil der Saison 2023 damit, der Frage auf den Grund zu gehen, warum der VF-23 im Qualifying superschnell war, im Rennen aber oft so große Probleme damit hatte, schonend mit den Reifen umzugehen.

Auch ein beim Grand Prix der USA eingeführtes Upgrade zur Verbesserung der aerodynamischen Eigenschaften lieferte keine klare Antwort auf die Frage, in welche Richtung das Team gehen sollte. Das führte dazu, dass die Fahrer Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg schließlich unterschiedliche Wege einschlugen.

Während sich Haas auf die Markteinführung des Autos für die Saison 2024 vorbereitet, ist sich der neue Teamchef Ayao Komatsu darüber im Klaren, dass ein Großteil der Bemühungen im Winter darauf gerichtet war, das Reifenproblem zu lösen. Es ist aber seiner Meinung nach noch nicht vollständig gelöst.

Komatsu: Wir nähern uns einer Lösung, aber ...

"Ich glaube nicht, dass wir alles verstanden haben", räumt Komatsu ein. "Ich glaube, wir verstehen einen großen Teil davon, aber der einzige Beweis, den es gibt, ist, wenn man ein Auto bauen kann, das mit dem Problem umgehen kann."

"Ich möchte hier nicht sitzen und sagen, dass wir es zu 100 Prozent verstehen, denn das tun wir nicht. Aber wir haben eine gute Vorstellung davon, was die Gründe sind und worauf wir uns konzentrieren müssen", so der Haas-Teamchef.

Der Versuch, mit aggressiven Reifenproblemen im Rennen umzugehen, ist kein neues Phänomen für Haas, da das Unternehmen in der Vergangenheit mit ähnlichen Problemen konfrontiert war - wie 2019, als es die Reifen nicht richtig auf Temperatur brachte.

Komatsu, der seit der Gründung von Haas dabei ist, meint vor diesem Hintergrund, dass es einige übergreifende Faktoren geben könnte, die es zu berücksichtigen gilt. Zwar betont er: "Von 2019 bis 2023 war das Programm sehr unterschiedlich", sagt er. "Es sieht vielleicht gleich aus, aber es war sehr unterschiedlich."

"Aber die Arbeitsweise ist der Kern. Wenn wir nicht sehr integriert arbeiten und zwischen der Aerodynamikabteilung in Italien und der Reifenabteilung in Großbritannien nicht richtig kommunizieren, ist das ein Problem", weiß Komatsu.

Und er kündigt an: "Diese Arbeitskultur und -praxis ist etwas, auf das ich mich konzentrieren werde, um sie zu verbessern. Wir wollen uns als Einheit bewegen."

Neuer Haas-Teamchef will Kommunikation verbessern

"Wir haben ein echtes Problem mit dem Auto, akzeptieren es, kommunizieren und diskutieren es offen mit allen relevanten Personen. Und selbst dann, wenn es um den Tisch herum immer noch Meinungsverschiedenheiten zwischen bestimmten Leuten gibt, kann man das nicht vermeiden", erklärt seine Philosophie.

Der Schlüssel zu Fortschritten bei Haas liegt aus seiner Sicht in der Verbesserung der Kommunikationswege und darin, sicherzustellen, dass die Infrastruktur robust genug ist, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

"Ich denke, dass Meinungsverschiedenheiten gesund sind, solange jeder weiß, dass eine Entscheidung getroffen werden muss", fügt er hinzu. "Jemand muss also eine Entscheidung treffen, und wir werden in diese Richtung gehen. Das ist in Ordnung."

"Aber wenn in einer Gruppe der eine sagt: 'Ich denke, das ist ein Problem', und der andere sagt: 'Okay, gut', und dann wird nicht mehr miteinander kommuniziert und einfach weiter in dieselbe Richtung gegangen, dann kann man sich gar nicht steigern. Ich denke, die Arbeitsmethoden müssen wir verbessern."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.