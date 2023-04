Haas in Melbourne: "Ist nicht ausgemacht, dass wir Punkte holen"

Audio-Player laden

Zählt Haas beim Grand Prix von Australien 2023 in Melbourne (das Rennen hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) zu den Kandidaten auf WM-Punkte? Nach den ersten Trainingseinheiten gibt sich Teamchef Günther Steiner vorsichtig optimistisch.

Seine Einschätzung nach dem Freitagstraining: "Ich denke, wir befinden uns ungefähr dort, wo wir schon in Dschidda waren, an sechster oder siebter Stelle. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, wenn wir wieder in eine Position gelangen wollen, aus der heraus wir Punkte holen können. Denn es ist nicht ausgemacht, dass wir Punkte holen."

Haas verfolge aber wieder eine Strategie, bei der das Team den Fokus auf die Renndistanz legt, "damit wir im Renntrimm gut aussehen", erklärt Steiner. "Das ist uns in Dschidda gelungen, da waren wir dabei. Hier gehen wir es ähnlich an: Wir bereiten uns möglichst gut auf das Rennen vor und fahren im Qualifying einfach so schnell es geht. Und hoffentlich stehen am Ende ein paar Punkte."

Hülkenberg schnuppert an Top 10 im dritten Training

Im dritten Freien Training ging es für Nico Hülkenberg in die richtige Richtung: Der Deutsche positionierte sich mit acht Zehnteln Rückstand auf Platz elf. Schon am Freitag hatte Hülkenberg von einem "guten Auftakt" in Australien gesprochen und gemeint: "Das Auto scheint gut in der Balance zu sein, wir sahen konkurrenzfähig aus im Mittelfeld." Da hatte er im Haas VF-23 den 14. Platz belegt.

Auch Teamkollege Kevin Magnussen, in Melbourne bislang immer langsamer als Hülkenberg, befand das Auto für "in Ordnung".

Ein Fragezeichen seien aber die kühlen Temperaturen vor Ort am Albert Park Circuit: "Das macht es schwierig, die Reifen auf Temperatur zu bringen, vor allem mit nur einer Aufwärmrunde vor der fliegenden Runde. Es könnte schwierig werden, es gleich in der ersten Runde auf den Punkt zu bringen. Da werden wir [im Qualifying] unterschiedliche Strategien sehen."

Über eine schnelle Runde führt Hülkenberg im Haas-Teamduell bisher mit 2:0 gegen Magnussen. Im Rennen wiederum steht es 0:2 aus der Sicht des deutschen Rennfahrers, denn Magnussen war in Bahrain und Saudi-Arabien jeweils besser klassiert und erzielte zuletzt mit P10 den bisher einzigen Haas-Punkt in diesem Jahr.

