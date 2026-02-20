Zum Hauptinhalt springen

Formel 1 2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain

Haas mit großem Selbstvertrauen: Bester Verfolger der vier Topteams?

Haas überzeugt im Bahrain-Test: Esteban Ocon spricht von "extrem produktiven Tagen" - und glaubt an einen starken Saisonstart

Kevin Hermann
Veröffentlicht:
Haas mit großem Selbstvertrauen: Bester Verfolger der vier Topteams?

Esteban Ocon während der Testfahrten in Bahrain

Foto: AFP

Beim Haas-Formel-1-Team herrscht nach den Testtagen in Bahrain spürbarer Optimismus. Während andere Teams noch mit Kinderkrankheiten kämpfen, verlief das Programm der US-Mannschaft auffallend reibungslos.

Auf die Frage, wie zufrieden er mit dem bisherigen Verlauf sei und wo das Team mit Blick auf Australien stehe, antwortet Esteban Ocon selbstbewusst: "Ich denke, es war ein sehr guter Test für uns."

Besonders beeindruckend sei die Entwicklung seit dem ersten Rollout: "Seit Barcelona haben wir jedes Mal, wenn wir das Auto an einem neuen Tag auf die Strecke gestellt haben, Dinge verbessert. Wir haben mehr Performance gefunden."

"Extrem produktive Tage" in Bahrain

Vor allem die jüngsten Tage beim zweiten Bahrain-Test hätten einen spürbaren Schritt gebracht. "Ich denke, diese letzten zwei Tage waren extrem produktiv. Wir haben das Auto viel besser verstanden und Performance praktisch umsonst gewonnen."

Gerade dieses "Performance umsonst" deutet darauf hin, dass Haas nicht nur Teile ausprobiert, sondern echtes Verständnis aufgebaut hat - ein entscheidender Faktor in einer Saison mit neuen technischen Rahmenbedingungen. Ocon wirkt entsprechend angriffslustig: "Ich freue mich darauf, endlich Rennen zu fahren."

Am fünften Testtag setzte Ocon die neuntschnellste Zeit. Sein Rückstand betrug 1,398 Sekunden auf die Bestzeit von Kimi Antonelli im Mercedes. Wie immer sind Testzeiten mit Vorsicht zu genießen - unterschiedliche Programme, Spritmengen und Motor-Modi verzerren das Bild.

Doch bereits in der ersten Bahrain-Testwoche belegte Haas die Plätze acht und neun in der kombinierten Rangliste mit Oliver Bearman und Esteban Ocon. Damit war kein Mittelfeldteam schneller. Doch entscheidender als die reine Platzierung ist für Haas die Stabilität: Kaum Probleme, viel Fahrzeit, stetige Fortschritte.

