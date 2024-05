Haas: Natürlich werden wir den Hülkenberg-Abgang spüren

Nico Hülkenberg wechselt in der kommenden Saison zu Sauber und wird deshalb das Haas-Team verlassen. "Natürlich werden wir das spüren", gibt Teamchef Ayao Komatsu zu, auch wenn vieles davon abhängt, wer nächstes Jahr das Cockpit des Deutschen übernimmt.

"Aber seit Nico im vergangenen Jahr zu uns kam, hat er uns im Qualifying erstaunliche Referenzen geliefert", verrät der Japaner. Das Feedback, das Hülkenberg zum Auto gibt, sei für Haas besonders wertvoll, weil "einige Methoden oder Abläufe nicht so ausgefeilt oder detailliert sind" wie bei den großen Teams.

"Der Fahrer spielt eine größere Rolle, wenn es darum geht, uns zu sagen, wie wir das Auto entwickeln sollen, wo die Stärken und Schwächen des Autos liegen", sagt Komatsu, der sich sicher ist, dass der Abschied von Hülkenberg spürbar sein wird.

"Es ist ein großer Verlust und deshalb habe ich versucht, ihn zu halten", gibt der Haas-Teamchef zu. "Aber wir sind alle erwachsen und verstehen die Gründe für seinen Weggang, und wir werden bis zum Ende der Saison gemeinsam weitermachen."

"Wird schwer, Bearman zu ignorieren"

Als heißer Kandidat für das vakante Haas-Cockpit gilt Oliver Bearman, der in Saudi-Arabien ein starkes Formel-1-Debüt gab und auch im Training in Imola einen guten Eindruck hinterließ. "Ich denke, er muss weiter so liefern", antwortet Komatsu auf die Frage, was der Brite tun muss, um 2025 im Haas zu sitzen.

"Wie ich schon sagte, haben wir uns die Details noch nicht angesehen, aber auf den ersten Blick können wir ihm nicht vorwerfen, was er heute geleistet hat", lobt der Teamchef über den Trainingseinsatz von Bearman. "Das war auch letztes Jahr so, als wir ihn in zwei Sessions eingesetzt haben. Wenn er so weitermacht, wird es schwer, ihn zu ignorieren."

"Den ersten Run haben wir genutzt, um ihn mit dem Auto vertraut zu machen, und dann hatte er einen guten Run mit den weichen Reifen und viel Kraftstoff", berichtet Komatsu. "Und er war auch beim Reifenmanagement gut, das war also eine weitere wirklich gute Arbeit."

"Er ist so ruhig. Er versteht, was er braucht, um jede Session, jeden Run, jede Runde abzuliefern", lobt der Japaner. "Und er ist in der Lage, die Informationen schnell aufzunehmen, entweder von sich selbst, aus der vorherigen Runde, oder aus dem Feedback des Ingenieurs. Auch heute kann ich ihm nichts vorwerfen. Gut gemacht!"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.