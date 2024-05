Haas optimistisch: Warum Monaco dieses Jahr besser werden sollte

Das Formel-1-Wochenende in Monaco könnte ein gutes Pflaster für die Haas-Mannschaft werden, wenn es nach Teamchef Ayao Komatsu geht. Zum ersten Mal seit einigen Jahren fühlt man sich bei der amerikanischen Truppe gut gerüstet für die speziellen Anforderungen im Fürstentum.

"Ich freue mich auf Monaco, denn in diesem Jahr hat das Team im Windkanal ziemlich gut gearbeitet, um das für Monaco erforderliche Abtriebsniveau zu erreichen", sagt Komatsu. "Das unterscheidet sich von den Vorjahren. Und was die Konstanz des Autos angeht, scheinen wir eine bessere Konstanz zu haben, und natürlich brauchen die Fahrer in Monaco viel Vertrauen."

"Eine Sache, die sich noch zeigen muss, ist die Balance des Autos. In Monaco kann man zu viel Untersteuern haben, und dann wird man nicht schnell sein. Das ist eines der Probleme des diesjährigen Autos, denke ich. Wir sind uns dessen bewusst und werden versuchen, die richtige Balance zu finden, und wenn uns das gelingt, könnte es ein ziemlich interessantes Wochenende werden."

Komatsu: Nichts bringt mehr in Monaco als ...

Das Hauptaugenmerk ist dabei auf Nico Hülkenberg gerichtet. Der Deutsche hat nicht zuletzt in Imola gezeigt, dass er im Qualifying wahrscheinlich mehr aus dem Auto herausholen kann, als eigentlich drin steckt. Das Überholen in Monaco gilt als nahezu unmöglich, daher ist eine gute Position im Qualifying umso entscheidender.

"Das Qualifying in Monaco ist das Wichtigste, das Vertrauen des Fahrers ist das Wichtigste, die Zeit auf der Strecke ist das Wichtigste - man darf also nicht zu viel an der Fahrzeugabstimmung herumspielen", fügt Komatsu hinzu. "Das bedeutet, dass das Auto, mit dem man am Freitagmorgen losfährt, richtig sein muss. Dann muss man den Fahrer so viele Runden wie möglich fahren lassen, denn das bringt mehr Rundenzeit als die Abstimmung des Autos."

"Die Herausforderung besteht darin, das Auto vor dem Rennen richtig abzustimmen, wenn man so will. Wenn man das Auto rausschickt und die Abstimmung nicht stimmt, kann man nicht 15 Minuten in der Garage verbringen, um das Auto zu ändern, denn diese 15 Minuten sind verlorene Streckenzeit."

"Es macht Spaß, denn es ist eine ganz andere Herausforderung als jede andere Rennstrecke, es ist einzigartig. Das macht Monaco so einzigartig und wir freuen uns alle darauf", fasst der Haas-Teamchef seine Vorschau auf das Wochenende zusammen.

Hülkenberg im Fokus: Monaco eine "Fahrt auf Messers Schneide"

Beim Blick auf die Daten der Saison ist Hülkenberg durchschnittlich der zwölftschnellste Fahrer im Qualifying mit einem Rückstand von 1,18 Sekunden auf Max Verstappen, der bisher in jedem Rennen auf der Poleposition stand. Sein Teamkollegen Kevin Magnussen fehlen im Schnitt 1,67 Sekunden, womit der Däne 18. in dieser Statistik ist und damit nur vor Guanyu Zhou und Logan Sargeant steht.

Laut Hülkenberg wird es in Monaco entscheidend sein, "alle drei Sektoren zusammenzubekommen. Man muss von Anfang an versuchen, ein gutes Gefühl für das Auto zu bekommen, und die Schwierigkeit beim Qualifying in Monaco ist, dass man die Runde wirklich beherrschen muss", so der Deutsche. "Es ist eine Fahrt auf Messers Schneide und jedes Jahr eine Herausforderung und eine meiner Lieblingsstrecken, ich freue mich auf die Fahrt und die Herausforderung."

"Ich lebe seit 2015 in Monaco, dies wird mein elfter Grand Prix von Monaco sein, und ich habe das Rennen als Kind oft gesehen. Monaco ist eine Ikone, hier dreht sich alles um Tradition: der Palast, die Hotels und viele Orte, an denen es immer noch eine Kleiderordnung gibt, um Zutritt zu erhalten. Die Geschichte und das Erbe der Stadt werden von allen respektiert, und das gefällt mir."

Magnussen: Monaco "die beste Strecke im Kalender"

Für Kevin Magnussen geht es in Monaco nicht nur um ein gutes Ergebnis und Punkte - schließlich steht der Routinier auf dem 16. Platz in der Fahrerwertung mit gerade einmal einen Punkt -, denn auch die Zukunft des 31-Jährigen ist noch nicht geklärt. Magnussens Vertrag läuft am Ende der Saison aus und neben Oliver Bearman schwirren auch andere Namen um das Haas-Team für 2025.

"Es ist die beste Strecke im Kalender, die man fahren kann", sagt er über das bevorstehende Wochenende in Monaco. "Es ist einfach phänomenal auf diesen kleinen, engen Straßen mit Mauern überall. Das Gefühl, in Monaco ein Formel-1-Auto zu fahren, ist für mich das beste des Jahres."

"Bei anderen Strecken dreht man Runden, um verschiedene Techniken auszuprobieren, und man hat schnell das Limit gefunden. In Monaco kommt man immer näher an das Limit heran, und da es eine Strecke ist, auf der viel Fahrbetrieb herrscht, hat sie eine große Streckenentwicklung."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.