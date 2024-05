Haas plant Vergleichstests mit jüngstem F1-Update in Imola

Haas wird im Freien Training zum Grand Prix der Emilia-Romagna (17. bis 19. Mai) Vergleichstests durchführen, um die Qualität seiner jüngsten Formel-1-Upgrades zu bestätigen. Diese hatten sich beim Grand Prix von China zuletzt bewährt.

Dort führte Haas sein erstes größeres Upgrade der Saison ein. Der VF-24 wurde mit Aktualisierungen im Bereich der Vorderkanten und Außenkanten des Unterbodens, der Rückspiegel, der Motorhaube und der hinteren Bremsschächte ausgestattet.

Beide Fahrer waren in Schanghai mit den neuen Teilen konkurrenzfähig: Kevin Magnussen erreichte im Sprint den zehnten Platz, während Nico Hülkenberg ihm Qualifying auf Startplatz aus neun fuhr und im Hauptrennen einen Punkt holte.

Das Sprintformat verhinderte jedoch, dass Haas in China aussagekräftige Vergleichstests durchführen konnte, was sich am Wochenende in Miami wiederholen wird.

Das amerikanische Team wird daher bis Imola warten, um die Daten der neuen und der vorherigen Version seines Autos an einem regulären Formel-1-Wochenende ohne Sprint gründlich zu vergleichen und die Trainingssitzungen optimal zu nutzen.

Denn Haas-Teamchef Ayao Komatsu weiß: "Windkanal-Zahlen sind nicht alles. Wie das tatsächliche Auto im Vergleich zum Windkanal abschneidet ... Was wir in diesem Jahr auf der Strecke messen, unterscheidet sich auch ein wenig von unseren Erwartungen aus dem Windkanal. Wir müssen das also richtig verstehen."

Imola soll letzte Klarheit bringen

Trotz des erfolgreichen Wochenendes in China könne er nicht sagen, "das Upgrade hat perfekt funktioniert" oder "ich bin zu 100 Prozent überzeugt", räumt Komatsu ein.

"Weil es ein Sprint-Wochenende war, konnten wir keine richtigen Back-to-Back-Tests oder Ähnliches machen. Wir hatten nur das erste Freie Training. Und da geht es nicht um einen Vergleich, sondern nur darum zu sehen, ob irgendetwas eklatant falsch ist oder nicht. Und das war nicht der Fall", so der Teamchef.

"Wir glauben also, dass es funktioniert. Ich sage das nicht zu 100 Prozent, aber solange nicht bewiesen ist, dass es nicht funktioniert, muss ich dem Prozess vertrauen. Deshalb haben wir beschlossen, die Updates für beide Autos zu bringen."

"Wenn wir in Imola sind, werden wir einen richtigen Back-to-Back-Test machen", kündigt Komatsu an, "um zu bewerten, ob das, was wir gemacht haben, richtig ist oder nicht." Doch was ist, wenn die Vergleichstests in Imola nicht erfolgreich sind?

Komatsu ist zuversichtlich, dass Haas trotzdem das Beste aus den Daten machen wird: "Hoffentlich können wir in Imola beweisen, dass das, was wir gemacht haben, richtig ist. Aber im schlimmsten Fall, wenn wir feststellen, dass das nicht der Fall ist, haben wir immer noch die Chance, es bis zur Mitte der Saison zu korrigieren."

Zweite Update-Phase in Miami

Der Grand Prix von Miami wird für Haas am kommenden Wochenende das erste Heimrennen der Saison sein, bei dem ebenfalls einige neue Teile am VF-24 zum Einsatz kommen. Komatsu erwartet davon jedoch nur einen "sehr kleinen" Leistungszuwachs.

"Wir bringen das Paket in drei Phasen. Das in China war, würde ich sagen, ein kleiner Schritt. Aber Miami wird ein noch kleinerer sein, und Imola wird ein weiterer kleinerer Schritt sein. Es ist also nur ein kleiner Schritt", erklärt der Haas-Teamchef.

Doch auch der könne viel bewirken: "Man weiß ja, wie sehr eine Zehntel die Qualifikationsposition verändern kann. Und dann kann eine Position im Qualifying darüber entscheiden, ob du deinen ersten Stint im Verkehr oder in freier Luft verbringst."

"Das hat dann einen großen Einfluss", betont Komastu. "Auch wenn ich in Bezug auf die Rundenzeit von einem kleinen Unterschied spreche, kann das Ergebnis enorm sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.