Haas schließt Konzeptwechsel bei Seitenkasten nicht aus

Haas schließt eine Abkehr vom aktuellen "Inwash"-Seitenkasten-Konzept nicht aus und könnte wie die meisten Formel-1-Konkurrenten auf die "Downwash"-Lösung im Stil von Red Bull umsteigen. Das amerikanische Team verfolgt seit langem dasselbe Seitenkasten-Konzept wie Ferrari, da man nicht nur die Antriebseinheit, sondern auch eine Reihe von weiteren Teilen von den Italienern bezieht.

Doch während es bisher durchaus sinnvoll war, den gleichen Weg wie der Partner zu gehen, ist das Seitenkasten-Konzept wieder ins Rampenlicht gerückt, nachdem Ferrari sich für eine andere Lösung entschieden hat.

Seit dem Großen Preis von Spanien hat sich Ferrari für ein Design entschieden, das mehr nach unten gerichtet ist, sodass Haas nun das einzige Team ist, das jetzt sein eigenes Ding macht. Obwohl Haas die Vorteile des "Inwash"-Konzepts hervorhebt, hat der technische Direktor Simone Resta zugegeben, dass eine Änderung bevorstehen könnte.

Haas noch unschlüssig über Änderung

"Es ist klar, dass die Karosserie ein Thema ist, das viel Aufmerksamkeit erhält", sagt er. "Die Formel 1 ist sehr glamourös, also ja, ich verstehe das. Aber wenn man sich die Karosserie anschaut, dann hat man im Wesentlichen einen Teil des Undercuts, wo der Stil bei allen Autos ähnlich ist, einige haben ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger gepusht. Dann gibt es den seitlichen Teil, der sehr breit ist, und dann gibt es den hinteren Teil."

"In diesem Bereich sind wir ein bisschen anders als die anderen. Natürlich haben wir uns die Dinge seit Beginn des Reglements angesehen, also seit Mitte 2021, und wir dachten, wir hätten die beste Option für uns gewählt. Wir überprüfen es ständig. Wir haben es für das diesjährige Auto überarbeitet und wir schauen es uns weiter an. Vielleicht ändern wir es, vielleicht auch nicht. Let's see."

Würde ein Konzeptwechsel noch während der Saison gehen?

Während ein Wechsel der Seitenkastenlösung für 2024 am wahrscheinlichsten wäre, hat Resta angedeutet, dass es zeitlich gesehen noch in dieser Saison passieren könnte, wenn das Team einen echten Schritt nach vorne durch einen Wechsel findet.

"Wir kommen in ein Zeitfenster, in dem es immer schwieriger wird, das diesjährige Auto in Bezug auf das Timing zu aktualisieren", sagt er. "Aber noch haben wir Juli, und die Saison ist kurz vor dem Ende des Jahres. Technisch gesehen könnte es also Zeit sein, auch die komplette Karosserie zu ändern, wenn wir glauben, dass das Auto dadurch schneller wird."

Haas will keine Ausreden suchen

Die von Ferrari vorgenommene Änderung des Seitenkasten-Designs musste mit einigen Kompromissen einhergehen, da einige interne Architekturen und die Position der Seitenaufprallschutzleisten nicht verändert werden konnten.

Auf die Frage, ob Haas bei einem Wechsel auf ähnliche Einschränkungen bei der Architektur stoßen würde, meint Resta: "Ehrlich gesagt, suchen wir nicht nach Ausreden, wir müssen einfach unsere Leistung verbessern. Wir haben eine gute Architektur des Autos, damit sind wir zufrieden. Wir müssen es nur hier und da verbessern."

"Wir könnten eine andere Karosserie, einen anderen Unterboden, andere Flügel und so weiter verwenden und uns weiterentwickeln. Wir brauchen keine Ausreden, wir müssen einfach Leistung aufbauen, schneller entwickeln, schnell etwas auf die Strecke bringen, das funktioniert, und vorwärts kommen. Dafür gibt es genügend Möglichkeiten."

"Man kann allerdings sagen, dass wir zeitlich gesehen kurz vor der Sommerpause stehen. Wir befinden uns also in einem Zeitfenster, in dem wir beginnen, uns auf das neue Auto umzustellen. Wir versuchen also, unsere Ressourcen auf zwei Projekte zu verteilen."

Daten: Ferrari seit Konzeptwechsel mit besserem Reifenmanagement

In den ersten zehn Saisonrennen hat sich gezeigt, dass ein großes Problem des Haas VF-23 der enorme Reifenverschleiß ist. Den Daten nach zu urteilen, die uns unser Technologiepartner 'PACETEQ' zur Verfügung stellt, verschleißt Haas die Reifen um durchschnittlich 0.078 Sekunden pro Runde, womit man das schlechteste Team in dieser Disziplin ist. Platz eins geht an Red Bull mit 0.043 Sekunden pro Runde.

Sieht man sich die Daten genauer an, fällt ebenfalls auf, dass Ferrari, die zu Saisonbeginn ebenfalls große Probleme mit dem Reifenmanagement hatten, den Verschleiß nach dem Barcelona-Update, wo das Team einen neuen Seitenkasten ans Auto brachte, reduzieren konnte.

Seit dem Rennen in Spanien verschlissen die Ferrari-Piloten die Reifen um 0.060 Sekunden pro Runde, Max Verstappen und Sergio Perez um 0.053 Sekunden. In den ersten fünf Saisonrennen lag die Scuderia bei 0.056, Red Bull bei 0.036, was zeigt, dass man in dieser Disziplin auf Red Bull aufholen konnte.

Die nominalen Werte sind zwar höher, was jedoch daran liegt, dass zu Saisonbeginn auf vielen Stadtkursen mit einem glatten Asphalt gefahren wurde, während mittlerweile die traditionellen Rennstrecken mit einem raueren Asphalt im Fokus stehen, wodurch der Reifenverschleiß ohnehin höher ist.

