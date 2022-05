Haas-Technikchef: Gibt nicht nur Ähnlichkeiten zwischen Haas und Ferrari

Audio-Player laden

Nach einem punktelosen Jahr 2021 erlebt das Haas-Formel-1-Team in der Formel-1-Saison 2022 eine Renaissance. Mit 15 Punkten aus den ersten vier Saisonrennen gelang dem US-amerikanischen Team der beste Saisonstart seit der Debütsaison 2016.

Der Erfolg kommt jedoch nicht bei allen Konkurrenten gut an, da einige Teams Bedenken geäußert haben, dass Haas dank der sehr engen Partnerschaft mit Ferrari möglicherweise einen regelwidrigen Vorteil ausnutzt.

Da die FIA jedoch voll und ganz davon überzeugt ist, dass die Haas-Ferrari-Partnerschaft im Rahmen der Vorschriften abläuft, will Haas-Technikchef Simone Resta, der zuvor selbst viele Jahre bei Ferrari arbeitete, keine Zeit mit dieser Thematik verschwenden.

Haas-Technikchef: Ähnlichkeiten nicht nur zwischen Haas und Ferrari

"Ehrlich gesagt, kümmere ich mich nur um meinen Job, den Job, den wir mit dem Auto machen. Wir versuchen es zu verbessern, um den Fahrern ein besseres Auto zu geben", sagt er. "Die anderen Dinge befinden sich auf einer anderen Ebene als dort, wo ich im Moment tätig bin."

"Wir kennen die Regeln und wir respektieren sie. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen", so Resta. Zudem gibt es laut dem Italiener viele ähnliche Designkonzepte in der gesamten Startaufstellung und nicht nur zwischen Ferrari und Haas.

"Sie können sich die Fotos ansehen und viele Autos mit vielen Ähnlichkeiten erkennen", erklärt er. "Ich denke, jeder muss einen guten Job machen und sich auf sich selbst konzentrieren. Ich nehme an, für ein Team wie unseres, das im Mittelfeld kämpft, hat man das vielleicht nicht erwartet."

Haas weiterhin ohne Updates

Resta ist zuversichtlich, dass Haas auf dem starken Start in die neue Saison aufbauen kann und das Potenzial hat, sogar noch mehr Leistung aus dem Auto herauszuholen, obwohl Teamchef Günther Steiner betont, dass Haas keine kurzfristigen Upgrades an den VF22 bringen wird.

"Ich kann dem, was Günther sagt, nur zustimmen. Es gibt noch so viel zu lernen, denn die Autos sind komplett anders als im vergangenen Jahr und die Reifen sind auch anders", sagt Resta. "Zum Beispiel haben wir das 'Porpoising' in dieser Form nicht erwartet, weshalb wir es verstehen müssen."

"Fairerweise muss man aber auch sagen, dass es für Autos im ersten Jahr eines neuen Reglements immer viel zu entdecken gibt", weshalb man bei Haas nichts überstürzen werde und die Upgrades erst zum richtigen Zeitpunkt bringen wird. "Es gibt noch genügend Potenzial."

Obwohl das Team ein schwieriges Wochenende in Australien hatte, als man nicht das richtige Set-up für das Auto fand, glaubt Resta, dass am VF22 nicht viel falsch ist, da man in jedem anderen Rennen Punkte sammeln konnte.

"Die Fahrer sind im Allgemeinen damit zufrieden. Wenn überhaupt, müssen wir wahrscheinlich versuchen, es in den Hochgeschwindigkeitsabschnitten ein wenig zu verbessern, wenn ich es mit der Konkurrenz vergleiche. Aber im Allgemeinen funktioniert das Auto unter allen Bedingungen gut."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.