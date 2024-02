Magnussen hofft auf Haas-Wende: 2023 "völlig gegen eine Wand gelaufen"

Dass der neue Haas-Teamchef Ayao Komatsu beim Launch des neuen Haas VF-24 für die bevorstehende Formel-1-Saison offen und ehrlich zugegeben hat, dass sein Team zum Saisonstart "weit hinten stehen, womöglich an letzter Stelle" sein wird, hat vielerorts zu Kritik geführt. Schließlich hat das Team im Vorjahr das Entwicklungsrennen zugunsten eines großen Updates in Austin geopfert, was die Charakteristik des Autos fundamental überarbeiten sollte, um eine gute Ausgangslage für 2024 zu haben.

In einer neuen Pressemitteilung hat der Japaner seine Aussagen jedoch nun ins rechte Licht gerückt, da es nicht der Anspruch von Haas ist, an Platz zehn der Konstrukteurswertung zu rangieren, obwohl man von allen Teilnehmern das Team mit den geringsten Ressourcen, Budget und Mitarbeiter ist.

"Das kurzfristige Ziel besteht darin, schrittweise Verbesserungen zu erzielen", sagt er. "Ich glaube, dass wir gute Zutaten und gute Leute im Team haben, aber wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, dass das Team als Einheit auftritt, um diese Verbesserungen zu erreichen. Unser erstes 'mittelfristiges' Ziel ist es zum Beispiel, ein funktionierendes Auto zu bekommen, und das ist schon einmal passiert, also glaube ich, dass wir es schaffen können."

Magnussen: Erwartungen über komplette Saison sind "hoch"

Haas-Pilot Kevin Magnussen findet jedoch, dass sein neuer Teamchef einen guten Job macht, die Erwartungshaltung in Grenzen zu halten: "Ich denke, dass die Erwartungen dieses Jahr recht gut gesteuert werden", sagt er. "Ich denke, dass es in manchen Jahren einen unrealistischen Optimismus gab, wenn man in eine Saison ging, und das hat auch mich getroffen."

"Ayao hat ganz klar gesagt, dass er nicht glaubt, dass wir die Position vom letzten Jahr schon hinter uns gelassen haben, aber er sieht die Entwicklung viel stärker und ist optimistisch, dass wir in diesem Jahr vorankommen können. Das gesamte Feld liegt so dicht beieinander, und ich glaube, letztes Jahr sind wir in Bezug auf die Entwicklung völlig gegen eine Wand gelaufen."

"Wir konnten diese Barriere nicht wirklich durchbrechen, bis wir das Konzept geändert haben, und dieses Jahr sieht es viel besser aus. Die Erwartungen sind zu Beginn niedrig, aber für die gesamte Saison hoch", stellt der Däne klar.

Testfahrten im Zeichen des Reifenmanagements

Während Magnussens Teamkollege Nico Hülkenberg schon einen kompletten Filmtag über 200 Kilometern in Silverstone hinter dem Steuer des VF-24 verbracht hat, wird Magnussen das neue Auto in Bahrain wohl am 19. Februar für den zweiten erlaubten Filmtag der Saison pilotieren. Vom 21. bis 23. Februar warten dann die offiziellen Testfahrten in Sachir, wo sich Haas einem Thema besonders widmen will: Dem Reifenverschleiß.

"Unser Testprogramm in Bahrain ist komplett darauf ausgerichtet, die relevanten Daten zu sammeln, damit unsere Ingenieure verstehen können, was mit dem Auto und den Reifen passiert. Wenn wir dann Daten von guter Qualität haben, können wir entscheiden, wie wir sie verbessern können. Dann entscheiden wir uns für eine andere Richtung."

Komatsu: Was er an seinen Fahrern so schätzt

Um die beiden Fahrer braucht sich Komatsu jedoch keine allzu großen Sorgen zu machen. Hülkenberg und Magnussen bilden mit zusammengerechnet 366 Grands-Prix-Starts eine der erfahrensten Fahrerpaarungen im Formel-1-Feld, was für das Entwicklungsprogramm von Haas nur positiv sein kann.

Das weiß auch der Teamchef: "Ihre Arbeitsbeziehung ist sehr gut. Was das Auto angeht, das sie suchen, ist es nicht ganz dasselbe, aber die Grundzüge sind gleich, sodass das Team nicht auf zwei verschiedene Wünsche eingehen muss - was großartig ist. Ihr Feedback war sehr genau in der Art und Weise, wie sie uns die Probleme des Autos erklären."

"Sie erklären es so, dass die Ingenieure es sehr gut verstehen können, sodass sie das Team wirklich vorantreiben. Außerdem sind sie beide sehr ausgereift, was das Freitagsprogramm, die Reifenzuteilungund so weiter angeht. Sie verstehen beide das Gesamtbild und die Regeln, nach denen sie spielen, was dem Ingenieursteam viel Druck nimmt, und das ist wirklich gut."

Mit Bildmaterial von Haas.