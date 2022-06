Haas-Team verschiebt letztes 2022er-Update von Frankreich auf Ungarn

Audio-Player laden

Das letzte Update der Formel-1-Saison 2022 kommt bei Haas später als geplant. Eigentlich sollten die neuen Teile bereits in Frankreich verbaut werden, jedoch wurde das Upgrade jetzt auf den Großen Preis von Ungarn verschoben. Bisher hat das Team noch keine einzige neue Ausbaustufe des VF-22 mit Ferrari-Antrieb gebracht, da die Optimierung des Set-ups Vorrang hatte.

Ein großer Rückschlag ist das für US-Team aber nicht, da die Rennen in Frankreich und Ungarn nur eine Woche auseinanderliegen. Laut Teamchef Günther Steiner gab es Verzögerungen im Entwicklungsprozess der Updates, weshalb er die Lösungen im Windtunnel noch einmal überprüfen wolle. Deshalb muss das Upgrade um eine Woche verschoben werden.

"Vielleicht klappt es in Ungarn", sagt er in Montreal. "Wir mussten einen Schritt zurück machen, um etwas im Windtunnel zu überprüfen. Jetzt arbeiten wir aber unter Volldampf an der Produktion der Teile für Ungarn. Das ist das Ziel. Wir geben unser Bestes, aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden." Die Updates sollen das Erscheinungsbild des Haas-Boliden verändern und den Fahrern mehr Leistung verschaffen.

"Wir werden einfach aufhören, Teile für dieses Auto zu produzieren", sagt der Südtiroler. "Natürlich geht die Entwicklung immer weiter und wenn man etwas findet, dass dir einen großen Vorteil verschafft, dann nutzt man das natürlich. Wir arbeiten aber nicht gezielt an einem großen Paket für dieses Auto."

