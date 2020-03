Haas-Team vor F1-Ausstieg? Das sagt Romain Grosjean!

"Ich sage nicht, dass wir nicht zurück sein werden." Doch ein klares Bekenntnis zur Formel 1 bleibt ebenso aus bei Teambesitzer Gene Haas. Der US-Amerikaner betont, dass er sich den Verbleib seines Rennstalls genau überlegt und er erst einmal abwarten will, "wie der Saisonstart" in diesem Jahr verlaufe, ehe er eine Entscheidung trifft.

Sein Formel-1-Fahrer Romain Grosjean nimmt das genau so zur Kenntnis und meint bei 'Canal+': "Wenigstens stellt er die Sache klar. Es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der sagt: 'Nein, nein, wir bleiben in der Formel 1, alles ist bestens.' Nur um dann aus heiterem Himmel doch aufzuhören."

Teameigner Haas habe sich "klar ausgedrückt", sagt Grosjean. "Ich verstehe vollkommen, was er gesagt hat, und finde das sogar positiv."

Selbst bei einem Aus des US-Rennstalls gäbe es Hoffnung für die Angestellten: "Sollte Gene wirklich den Stecker ziehen, dann würde das Team entweder bleiben oder [im Ganzen] gekauft werden. Es ist schließlich eine gute Mannschaft mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell, in dem die Leute effizient arbeiten", meint Grosjean.

Andererseits habe Haas mit seinem Formel-1-Team bereits erreicht, was er erreichen wollte, so der Grand-Prix-Fahrer weiter. "Gene ist in die Formel 1 gekommen, um die Marke Haas Automation zu bewerben. Das hat funktioniert, inzwischen kennt man die Marke."

Weil Haas aber auch ein "echter Petrolhead" sei, der "den Motorsport liebt", schmerze es ihn, wenn das Team auf der Strecke keinen Erfolg habe, so wie 2019. Auch deshalb will Haas zu Saisonbeginn 2020 wissen: In welche Richtung entwickelt sich der Rennstall?

Mit Bildmaterial von LAT.