Haas-Teamchef Komatsu: Treffen mit Sato veränderte mein Leben

Haas-Formel-1-Teamchef Ayao Komatsu hat die Geschichte enthüllt, wie eine zufällige Begegnung mit einem jungen Takuma Sato und ein geliehenes Quad letztendlich zu seiner Karriere in der Königsklasse führten.

In seinen Universitätstagen fing Komatsu gerade im britischen Breitensport an und half dabei, ein Team in der britischen Tourenwagen-Meisterschaft für den lokalen Fahrer Andrew Deahanti zu betreiben. Bei einem Rennwochenende in Silverstone entdeckte Komatsu einen jungen japanischen Fahrer, der in Rennoverall auf einem Moped vorbeifuhr.

Der Fahrer war Sato, der damals für Diamond Racing in der nationalen Klasse der britischen Formel-3-Meisterschaft antrat. Als Komatsus Tourenwagen-Team unerwartet ein Quad benötigte, ging er auf seinen Landsmann zu, um sich eines zu leihen.

Das geliehene Quad

Nachdem er das Gefährt zurückgegeben hatte, entschied sich Komatsu zu bleiben, um Satos Rennen zu verfolgen.

"Ich erinnere mich an einen Tag, als wir in Silverstone fuhren. Ich lag unter dem Auto, um den Stabilisator zu wechseln, und dann schaute ich buchstäblich einfach hin, und da war dieser japanische Junge auf einem Moped im Rennanzug. Also haben wir uns natürlich begrüßt. Japaner sah man damals dort nicht oft", sagte er gegenüber Essential F1.

"Und dann dachte ich mir nichts weiter dabei, aber als wir mit diesem britischen Tourenwagen-Team zu unserem Rennen antraten, hatten wir kein Quad. Also sagte ich: 'Ah, er hat gesagt, dass er in der britischen Formel 3 fährt, er muss ein Quad haben.' Also ging ich hin, um das Quad von seinem Team, Diamond Racing, zu leihen."

Japaner unter sich

"Ich habe mir also ein Quad geliehen, wir sind unser Rennen gefahren und haben das Quad dann zurückgegeben. Ich sagte: 'Okay, sein Rennen ist gleich, also gehe ich einfach hin und schaue zu.' Er fuhr in diesem Jahr in der nationalen Klasse."

"Da war dieser Typ namens Martin O'Connell, ein irischer Kerl. Er war sehr gut, er hat all die Rennen der nationalen Klasse gewonnen, aber er hatte kein Geld. Aber dann habe ich Takuma in Silverstone beobachtet. Er hat ihn auf Anhieb geschlagen."

"Ich sagte: 'Wow, weißt du, du bist schnell. Du hast Martin O'Connell geschlagen. Der hat jeden besiegt.' Dann sagte Takuma: 'Wirklich? Ich habe das nächste Rennen in Thruxton. Willst du vorbeikommen und zuschauen?'"

Die Jahre des Lernens

"Und dann habe ich in Thruxton zugeschaut, und wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass er exakt ein Jahr jünger ist als ich. Er sagte: 'Nächstes Jahr werde ich in der Meisterschaftsklasse fahren', und ich sagte: 'Nächstes Jahr werde ich mit meiner Promotion beginnen, ich interessiere mich für dies und das, sollen wir was zusammen machen?'"

Komatsu verriet, wie das zu seiner Karriere in der Formel 1 führte, und fügte hinzu: "Im nächsten Jahr in der britischen Formel 3 habe ich jeden einzelnen Test und die meisten Rennen wieder mitgemacht und viele Dinge getan. Ich habe im Rahmen meiner Promotion Sachen zur Simulationsoptimierung geschrieben."

"Aber ich habe das an der Rennstrecke mit Takuma getestet und tatsächlich echte Daten gesammelt - Reifendaten, Dämpferdaten. Ich habe mit den Dallara-Ingenieuren zusammengearbeitet, um Chassis-Daten zu bekommen. Also all diese Kombination aus der theoretischen Seite, der mathematischen Seite und dann der praktischen Seite, und dann direkt mit Fahrern wie Takuma zusammenzuarbeiten. Und im ersten Jahr war sein Teamkollege Ben Collins, 'The Stig'."

Der Job, den Komatsu nicht wollte

"And das zweite Jahr war erstaunlich. Ich habe in meinem zweiten Jahr nicht viel gemacht, weil ich mich wirklich wieder auf meine Promotion konzentrieren wollte, aber es waren Takuma und Anthony Davidson."

Als sich seine Promotion dem Ende zuneigte, war Komatsu auf der Suche nach einem Job.

"Ich konnte keinen Job finden, und das Angebot, das ich am Ende bekam, war vom deutschen Formel-3-Team von Colin Kolles als Renningenieur. Ich erinnere mich, wie ich aus Deutschland zurückkam, ihn getroffen hatte und er mir ein Angebot machte. Es war toll, ich hatte einen Job als Renningenieur in der deutschen Formel 3. Damals war das konkurrenzfähig, aber ich wollte es nicht unbedingt machen."

Der Weg zu Honda

"Als ich dann zurück nach Großbritannien kam, klingelte mein Telefon, und das war Takuma. Takuma sagte: 'Wie lief dein Vorstellungsgespräch?' Ich sagte: 'Es ist okay, er hat mir einen Job gegeben, aber ich will ihn nicht unbedingt.'"

"Dann sagte er: 'Ach so, wenn du noch offen bist, Tanaka-san von HRD möchte dich sprechen, bist du sicher?' Also ging ich zu Tanaka-san bei HRD, und Otmar [Szafnauer] war der Vizepräsident, und sie gaben mir 2003 einen Job. Da war Takuma dann Testfahrer. Im Jahr 2004 wechselte ich dann zu BAR Honda."