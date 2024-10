Haas: Toyota-Deal wird uns nicht sofort schneller machen

Wie schnell bringt der Toyota-Deal das Haas-Team im Formel-1-Feld nach vorne? Teamchef Ayao Komatsu tritt jedenfalls auf die Euphoriebremse und sagt, dass die Vorteile, die sich aus der Partnerschaft mit dem japanischen Hersteller ergeben, "nicht unmittelbar" sichtbar sein werden.

"Wie bei jeder anderen Partnerschaft müssen wir einander verstehen und dann müssen wir ein paar Dinge ausprobieren", mahnt er zu Geduld.

Toyota soll Haas unter anderem bei der Entwicklung und auch beim Bau einiger Teile des Autos helfen, doch auch das muss sich erst einspielen, meint Komatsu: "Wir brauchen ein paar Anläufe, um zu verstehen, wie lange es dauern wird und welche Art von Qualitätsinformationsaustausch möglich sein wird", sagt er.

"Wir müssen übereinander lernen, und das ist nur die äußere Hülle", betont er.

Auch der neue Simulator, den man im heimischen Werk in Banbury einrichten will, wird nicht von heute auf morgen verfügbar sein. Komatsu hatte bereits angedeutet, dass er nicht zu Beginn der nächsten Saison verfügbar sein wird.

Zwar gebe es eine klare Zeitvorstellung, wann der Simulator installiert sein soll, "aber wenn du es installiert hast, dann benötigt die Korrelation noch etwas Zeit", so der Japaner.

Simulator mit Toyota schneller

"Ich träume also nicht, dass es uns sofort schneller machen wird, denn das wird nicht passieren", stellt er klar. "Aber es ist trotzdem schneller. Selbst wenn wir es selbst machen könnten und das Geld dazu hätten, dann wäre es sicherlich deutlich schneller, wenn wir es über diese technische Partnerschaft machen, weil sie bereits das Know-how und die Leute haben."

"Wenn wir Leute rekrutieren müssen, dann ist ein Jahr fast rum, oder? Selbst wenn wir also die Hardware gefunden haben, können wir die Hardware vielleicht in ein paar Monaten beschaffen, aber wir müssen immer noch Leute rekrutieren. Dann müssen wir sie in der Umgebung schulen und dann die Hardware verstehen", erklärt er.

Doch mit Toyota könne man diese Stufen überspringen: Toyota besitzt eben bereits das Personal und nutzt Simulatoren an mehreren Orten. Somit kann auch Haas recht schnell loslegen.

Komatsu warnt: Nichts überstürzen!

Komatsu sagt, dass er nach Wegen gesucht habe, um Haas schnellstmöglich nach vorne zu bringen. Dabei sei er dann eben bei Toyota gelandet und habe mit diesen einen Deal geschlossen, der für beide Seiten hilfreich ist. "So habe ich mir das vorgestellt", meint er.

"Aber wie bei allem wird es eben Zeit brauchen, und wenn du zu schnell zu viel willst, dann fällt alles in sich zusammen, von daher dürfen wir nichts überstürzen - auch wenn es die Formel 1 und somit ein Rennen ist", so der Teamchef.

"Wir werden also alles so schnell wie möglich machen, aber es ist ein schmaler Grat, von daher müssen wir es richtig machen."