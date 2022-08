Haas-Update in Spa erstmals auch für Mick Schumacher

Audio-Player laden

Nachdem Haas das große Update des VF-22 nur für Kevin Magnussen bereitstellen konnte, wird beim bevorstehenden Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps erstmals auch Mick Schumacher mit den neuen Teilen fahren. (ANZEIGE: Neugierig, ob Mick in Spa seinen Teamkollegen mit dem Update schlagen kann? Dann hol Dir jetzt Sky und erlebe alle Rennen live und ohne Werbeunterbrechung!)

"Beide Autos werden das Upgradepaket haben", bestätigt Teamchef Günther Steiner vor dem Rennwochenende auf der Traditionsstrecke. "Wir hatten einen Kit bereits vor dem Shutdown fertig, also haben wir gesagt, wir fahren mit einem Auto, um Daten zu sammeln. Jetzt haben wir die Daten und können in Spa von Anfang an damit loslegen, am Set-up zu arbeiten."

Steiner erhofft sich vom zweiten Einsatz des letzten großen 2022er-Updates eine "Verbesserung der Rundenzeiten", denn: "Wir haben gesehen, dass die Daten von der Rennstrecke mit den Daten aus dem Windkanal übereinstimmen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir versuchen, die bestmöglichen Rundenzeiten herauszuholen."

Dass jetzt wieder Chancengleichheit mit dem Teamkollegen herrscht, kommt für Schumacher zu einem wichtigen Zeitpunkt. Im Stallduell gegen Magnussen liegt er mit 2:11 nach Qualifyings und 12:22 nach Punkten hinten.

Außerdem hat Haas gerade bekanntgegeben, dass Antonio Giovinazzi die Freitagstrainings in Monza und Austin fahren wird. Schumacher hat noch keinen Vertrag für die Saison 2023, und der Italiener könnte theoretisch ein Konkurrent um das zweite Cockpit bei Haas sein. Magnussens Vertrag läuft bekanntlich bis Ende 2023.

Mick: Entspannt nach Sommerurlaub auf dem Boot

Die Sommerpause hat Schumacher auf Mallorca verbracht, "mit Familie und Freunden auf dem Boot", wie er sagt. Obwohl er sich dabei das eine oder andere nette Dinner gegönnt hat, "freut es mich, dass ich nicht zu viel zugenommen habe", meint der 23-Jährige augenzwinkernd.

Für die zweite Saisonhälfte erwartet er sich "hoffentlich mehr Punkte. Vor uns liegen einige Strecken, die uns gut liegen sollten, und andere, die vielleicht schwierig werden könnten. Aber es ist die Formel 1, und in der gibt's immer wieder mal verrückte Rennen mit der Chance auf gute Punkte. Wir müssen nur bei jedem Event unser Bestes geben und hoffentlich die Ernte einfahren."

Spa ist für ihn eine besondere Strecke. Sein Vater Michael hat in den belgischen Ardennen 1991 im grünen Jordan sein Debüt in der Formel 1 gegeben und 1992 auf Benetton seinen ersten Grand Prix gewonnen. Spa galt als das "Wohnzimmer" von Schumacher sen.

Haas-Teamchef Günther Steiner in Ungarn mit Chefredakteur Christian Nimmervoll Foto: circuitpics.de

Spa: Besonderer Ort für die Familie Schumacher

Aber auch Mick selbst hat einen Bezug zu der fahrerisch anspruchsvollen Strecke. In der Formel 3 feierte er dort nach eineinhalb Jahren 2018 seinen ersten Sieg - und setzte von da an zu einem beeindruckenden Erfolgsrun an, mit acht Siegen und vier weiteren Podestplätzen in den letzten 16 Rennen.

"Spa ist ein besonderer Ort für uns als Familie", sagt er. "Auch für mich, denn ich hatte dort einige richtig gute Rennen, zum Beispiel 2018. Andererseits haben wir dort auch einige unserer Tiefpunkte erlebt. Spa hat viele Höhen und Tiefen, aber für uns wird es immer ein historischer und ganz besonderer Rennplatz sein."

Während Schumacher noch um ein Formel-1-Cockpit für 2023 fährt, hat Haas als Team andere Ziele: "Mit Platz 7 sind wir jetzt wieder da, wo wir sein wollten", sagt Steiner. "Hoffentlich können wir diese Position behaupten. Das hat oberste Priorität."

"Priorität Nummer 2 ist, eventuell noch Sechster zu werden. Mal sehen. Wir geben unser Bestes, noch weiter nach vorn zu kommen. Aber zumindest wollen wir nicht zurückfallen", unterstreicht der Haas-Teamchef.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.