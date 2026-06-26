Haas verzichtet auf Motorenupgrade von Ferrari

Ferraris verbesserter Antrieb ist in Österreich eines der zentralen Themen im Fahrerlager, doch Kundenteam Haas wird in Spielberg nicht auf das Motorenupgrade setzen und stattdessen weiter eine alte Antriebseinheit in sein Auto verbauen, wie Teamchef Ayao Komatsu vor dem Event verrät.

"Ich kann sagen, dass wir ihn nicht einsetzen", stellt der Japaner klar. Über die Gründe schweigt er jedoch: "Können wir es dabei belassen? Und dann vielleicht Ferrari fragen?", winkt er auf Nachfrage ab.

Gefragt, ob der Einsatz am Einbau in das Chassis scheitert, entgegnet Komatsu: "Ich wünschte, es läge daran."

Doch warum Haas den verbesserten Motor nicht nutzt, darüber lässt er die anwesenden Journalisten weiter im Unklaren. Auf jeden Fall liegt es auch nicht daran, dass Ferrari nur für das Werksteam ein Upgrade gebracht hat und die Kundenteams Haas und Cadillac warten müssen - das geht per Reglement nicht.

Denn die Regeln schreiben vor, dass ein Motorenhersteller seine Kundenteams mit der gleichen Spezifikation ausstatten muss wie das eigene Team. Ob diese den Motor dann auch nutzen, das ist ihnen freigestellt. "Wir müssen ihn nicht einsetzen", verneint Komatsu. "Ich habe doch gesagt, wir nutzen ihn nicht."

"Man muss ihn zur Verfügung stellen. Wir haben einen in der Garage, aber wir nutzen ihn nicht", stellt er klar. "Sie haben also ihre Verpflichtung erfüllt, uns die gleiche Spezifikation zur Verfügung zu stellen. Das ist im Reglement so vorgeschrieben, aber man muss ihn nicht einsetzen."

Das gilt zumindest für Spielberg, doch ob Haas den neuen Motor danach in Silverstone im Auto haben wird, das lässt Komatsu ebenfalls offen: "Sehr gute Frage", meint er. "Ehrlich gesagt, das ist noch unentschieden. Ganz im Ernst."

Haas liegt nach dem siebten Saisonlauf mit 21 Punkten auf dem siebten Gesamtrang der Konstrukteursmeisterschaft.