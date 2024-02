Haas VF-24 auf der Strecke: Hülkenberg spult 200 Kilometer in Silverstone ab

Das Haas-Formel-1-Team hat am Sonntag in Silverstone als zweites Team der Saison 2024 sein neues Auto auf der Strecke getestet. Nico Hülkenberg spulte im VF-24 eine Distanz von 200 Kilometern ab, was 33 Runden auf dem Traditionskurs, dessen Vertrag kürzlich um zehn Jahre verlängert wurde, entspricht.

Auf der Plattform X postete das Team zunächst ein kurzes Video mit der ersten Ausfahrt ihres neuen Boliden, ehe man den Testtag knapp zusammenfasst: "Ein solider Tag für das Team in Silverstone. Nico hat während des Shakedowns die ersten 200 Kilometer auf die Uhr des VF24 gebracht."

Die Regeln für Filmtage wurden für die Saison 2024 neu angepasst. Während den Teams zuvor nur eine Distanz von 100 Kilometern für jeweils zwei Filmtage pro Saison gewährt wurde, hat man die Distanz verdoppelt, sodass die Teams seit diesem Jahr insgesamt 400 Kilometer pro Saison außerhalb der Rennwochenenden sowie der offiziellen Vor- und Nachsaisontests mit dem aktuellen Auto absolvieren können.

Das Haas-Team hat bereits bekannt gegeben, dass man den zweiten Filmtag ebenfalls vor den offiziellen Testfahrten in Bahrain vom 21. bis 23. Februar durchführen wird. Da Hülkenberg den kompletten Shakedown in Silverstone absolvierte, ist davon auszugehen, dass sein Teamkollege Kevin Magnussen die vollen 200 Kilometer des zweiten Filmtages bekommen wird, der für den 19. Februar in Bahrain geplant ist.

Sauber mit Shakedown in Barcelona

Das erste Formel-1-Auto auf der Strecke des Jahres 2024 war jedoch der Sauber C44, der am Freitag in Barcelona von der Leine gelassen wurde. Auch hier gibt es auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Teams einen kleinen Ersteindruck, wie das neue Auto mit seiner markanten schwarzgrünen Lackierung auf der Strecke aussieht.

Für den 20. Februar sind schon die Filmtage von Williams und Alpine in Bahrain angedacht, doch es ist davon auszugehen, dass auch alle anderen Teams einen Shakedown vor den Testfahrten absolvieren werden. Ferrari testet seine neuen Boliden üblicherweise auf der hauseigenen Strecke in Fiorano, während Racing Bulls seine ersten Ausfahrten oft in Misano durchführte.

Die restlichen Teams sind abgesehen von Sauber geografisch nah an der Strecke in Silverstone angesiedelt und haben auch in der Vergangenheit kurz nach ihrem offiziellen Launch einen Shakedown folgen lassen.

Während der 200 Kilometer langen Filmtage testen Formel-1-Teams ihre neuen Autos auf mögliche Probleme. Performance spielt noch keine Rolle, da es darum geht, potenzielle Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen, um sich optimal für die bevorstehenden drei Testtage in Bahrain vorzubereiten.

Mit Bildmaterial von Haas.