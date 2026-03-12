Haas-Vorteil durch Ferrari: "Situation ist anders als bei McLaren"

Haas-Pilot Oliver Bearman hat die Offenheit und Unterstützung von Ferrari bei der optimalen Nutzung der neuen Antriebsstränge gelobt. Seit die Formel 1 auf das aktuelle Reglement mit stärkerem Fokus auf die elektrische Leistung setzt, ist das Energiemanagement zu einem entscheidenden Faktor für die Rundenzeit geworden.

Die Teams müssen die perfekte Balance finden: Wann wird die Energie abgegeben und wann wird vom Gas gegangen? Mercedes scheint dies in Perfektion zu beherrschen - beim Großen Preis von Australien sicherte sich das Team die Poleposition mit acht Zehntelsekunden Vorsprung auf Red Bull und Ferrari. Der schnellste Mercedes-Kunde, Oscar Piastri im McLaren, lag bereits 0,862 Sekunden zurück.

Williams-Teamchef James Vowles gab unumwunden zu: "Was Mercedes bei der Power-Unit macht, hat uns unvorbereitet getroffen." McLaren-Boss Andrea Stella deutete derweil an, dass es "systemische Faktoren geben könnte, die ein Kundenteam nicht kontrollieren kann".

Bearman: "Ferrari ist unglaublich offen"

Auf die Frage, wie Haas in diesem Kontext von Ferrari lernt, antwortet Bearman: "Ich muss sagen, dass Ferrari unglaublich offen und hilfreich war, was die Deployment-Strategie angeht. Sie geben uns so viele Informationen wie möglich, um uns zu unterstützen. Ich denke, unsere Situation mit Ferrari unterscheidet sich von der zwischen McLaren und Mercedes."

Dennoch gibt es natürliche Grenzen: "Sie sind extrem kooperativ, aber natürlich gibt es einen größeren Unterschied zwischen unseren Autos. In Sachen Qualifying sind sie uns quasi eine Session voraus. Ihre Zeit im dritten Training entsprach fast unserer Quali-Zeit, falls das Sinn ergibt."

Bearman war im Zeittraining der schnellere Haas-Pilot und belegte Startplatz zwölf - 0,954 Sekunden hinter dem schnellsten Ferrari und 0,642 Sekunden langsamer als die Ferrari-Referenz aus dem dritten Freien Training.

Der Domino-Effekt bei der Rundenzeit

"Wenn die Rundenzeit steigt, ändern sich die Anforderungen an die Energie massiv", erklärt der Brite weiter. "Das Ausmaß an Lift-and-coast, die Gangwahl - all das muss man vorausahnen und mit Blick auf das Qualifying analysieren. Eine Kurve, die bei ihnen voll geht, erfordert bei uns vielleicht ein kurzes Lupfen, ein Bremsmanöver oder ein Herunterschalten. Das müssen wir dann auf unsere Weise anpassen."

In Australien habe Haas diesen Prozess während des Wochenendes durchlaufen. "Jetzt haben wir zwei oder drei Kernpunkte. Wir wissen, dass wir in bestimmten Kurven langsamer sein werden oder einen niedrigeren Gang brauchen. Und wenn du am Scheitelpunkt langsamer bist, musst du am Ausgang logischerweise mehr Leistung abrufen. Das ist ein großer Domino-Effekt. Diese Infos sind extrem nützlich für die kommenden Rennen."

Fokus in Shanghai: Hauptrennen statt Sprint-Punkte?

Angesprochen auf die GPS-Daten und das Delta zu Ferrari, sagt Bearman: "Wir haben schon in Australien dazugelernt. Kurve 5 war so ein Beispiel: Ferrari fuhr dort von Anfang an voll, während es bei uns bis zum Ende des zweiten oder gar dritte Trainings dauerte. Man muss die Herangehensweise strategisch ändern. Als Ingenieursgruppe identifizieren wir jetzt schon beim Blick auf das Streckenlayout Kurven, in denen wir Unterschiede erwarten."

Für das anstehende Wochenende in Shanghai bleibt Bearman jedoch realistisch. Da die Top-Teams (Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren) die ersten acht Plätze - und damit die Punkte - im Sprint meist unter sich ausmachen, liegt der Fokus auf dem Sonntag.

"Die Top-Vier-Teams fahren scheinbar in ihrer eigenen Liga", so der 20-Jährige. "Unter normalen Umständen belegen sie die ersten acht Plätze, und nur die bekommen Punkte. Natürlich ist ein gutes Sprint-Qualifying wichtig, aber die Priorität liegt für uns auf dem Hauptrennen. Dort ist die Wahrscheinlichkeit auf Punkte am größten."

Sein Fazit vor dem China-Grand-Prix: "Die Erkenntnisse aus Australien helfen uns. Wir sind dort schon im ersten Training bei 95 Prozent gestartet und mussten nicht viel ändern. Ich hoffe, dass wir hier wieder mit dem richtigen Fuß aufstehen, das Auto im Sprint-Shootout einem Stresstest unterziehen und dann im Haupt-Qualifying voll da sind."