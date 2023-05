"Habe es noch drauf!": So möchte Daniel Ricciardo Red Bull überzeugen

Daniel Ricciardo hat mit der Formel 1 noch nicht abgeschlossen und will seinen aktuellen Arbeitgeber Red Bull davon überzeugen, dass er nach wie vor ein Kandidat für ein Stammcockpit ist. Der Ersatz- und Testfahrer der Roten Bullen möchte beim Pirelli-Reifentest nach dem Großen Preis von Großbritannien im Juli 2023 beweisen, dass er noch gut genug für die Königsklasse ist.

Der Australier kehrte im Winter zu Red Bull zurück, nachdem er im Feld keinen Vollzeitplatz gefunden hatte. Bei McLaren wurde der 33-Jährige nach zwei schwierigen Jahren vor die Tür gesetzt und durch den jungen Oscar Piastri ersetzt. So blieb dem Australier nichts anderes übrig, als zu dem Team zurückzukehren, mit dem er zwischen 2014 und 2018 acht Grand-Prix-Siege eingefahren hatte.

Da er hinter Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez nur die dritte Geige spielt, will Ricciardo jede Gelegenheit nutzen, um zu zeigen, dass er "es noch drauf hat". Deshalb ist der Test nach dem Formel-1-Rennen in Silverstone eine gute Gelegenheit, Red Bull von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Der 33-Jährige ist sich sicher, dass er eine weitere Saison in der Formel 1 verdient hat.

"Ich genieße dieses Jahr und ich denke, ich werde es auch weiterhin genießen, aber für nächstes Jahr will ich hart arbeiten, um wieder Rennen zu fahren", sagt Ricciardo im Gespräch mit 'Sky Sports'. "Ich habe das Gefühl, dass noch unerledigte Aufgaben auf mich warten. Ich werde weiter im Simulator sitzen und im Juli wieder ins Auto steigen."

Der 33-Jährige hat ein klares Ziel, wenn er im RB19 sitzen darf: "Ich will das Team daran erinnern, dass ich es noch drauf habe. Dann werden wir sehen, wo das hinführt." Ob Ricciardo eine realistische Chance auf ein Red-Bull-Cockpit für die Saison 2024 hat, gilt allerdings als unwahrscheinlich, auch wenn Perez' Vertrag ausläuft. Da Nyck de Vries bei AlphaTauri aber in der Kritik steht, könnte dies eine weitere Option sein.

Erst kürzlich war Ricciardo auf der AlphaTauri-Basis im italienischen Faenza, um eine Sitzprobe zu absolvieren. Dies ist jedoch kein Hinweis auf einen möglichen Wechsel des Australiers, sondern lediglich eine Routineaufgabe eines Test-, Reserve- und Simulatorfahrers. Auch andere Teams könnten ihre Fühler nach Ricciardo ausstrecken, doch der Australier hat das Ziel, bei einem Top-Team in der Formel 1 unterzukommen.

Für alle Fälle bereitet sich Ricciardo intensiv auf sein Comeback vor. "Ich halte mich fit", sagt er. "Ich gönne mir eine kleine mentale Pause, aber ich liebe es, Sport zu treiben und aktiv zu sein. Ich erlaube mir also nicht, die Fitness zu vernachlässigen." Ricciardo hat in seiner Karriere insgesamt acht Rennsiege eingefahren - sieben mit Red Bull einen mit McLaren - und mit Platz drei in den Jahren 2014 und 2016 seine persönlich besten Gesamtergebnisse erzielt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.