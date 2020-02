"Haben keine klare Strategie": Prost versteht Renault-Kritiker

Alain Prost kann verstehen, dass sein Renault-Rennstall immer wieder in die Kritik gerät. Seit dem Wiedereinstieg der Franzosen 2016 hat der Rennstall immer wieder ambitionierte Ziele ausgegeben und sogar einen konkreten Zeitplan aufgestellt. Die ursprünglich angepeilten Siege 2019 wurden klar verfehlt, und ob 2020 der Angriff auf den WM-Titel gelingt, darf auch bezweifelt werden.

Das bietet den Kritikern natürlich Angriffsfläche, und das Aufsichtsratsmitglied von Renault Sport sieht ein, dass Renault da einen Fehler gemacht hat: "Ziele aufzustellen ist wichtig, aber einen Zeitplan herauszugeben ist kontraproduktiv", sagt Prost. "Wir versuchen dauerhaft Deadlines einzuholen, die wir uns gesetzt haben, als uns niemand darum gebeten hat."

Zudem weiß Prost auch, dass Renault auch aus anderen Gründen nicht gerade den besten Ruf genießt - und das zurecht. Denn in der britisch dominierten Motorsportwelt sind die Franzosen "eine Art UFO" im Sport: "Wir steigen ein, wir steigen aus, wir steigen ein, wir steigen aus, wir kämpfen mit Red Bull, wir kämpfen mit McLaren. Was ist das?", spricht er die vergangenen Jahre an.

Und dann wäre da noch die Finanzfrage: "In einer Minute haben wir kein Geld und in der nächsten Minute verpflichten wir Ricciardo. Wir haben eine Strategie - und da stimme ich zu -, die nicht klar ist", kritisiert der Franzose seinen eigenen Rennstall.

Sportlich macht er Renault jedoch keinen Vorwurf, auch wenn man seinen Zielen vielleicht hinterherhängt. Denn als man 2016 wieder den Einstieg wagte, übernahm man das klamme Lotus-Team und musste innerhalb kürzester Zeit und mit wenig Finanzen das Team aufbauen und manchmal improvisieren. "Da kann es vorkommen, dass man von Zeit zu Zeit nicht da ist, wo man es erwartet."

"Ich denke, dass wir polarisieren, dass ich polarisiere - und damit komme ich klar", so Prost weiter. "Aber ich bin stolz auf den Wert, den wir um das Team geschaffen haben. Ich bin stolz auf das Team", betont er. "Ja, es wurden Fehler gemacht, und die akzeptiere ich, aber mit der generellen Bilanz bin ich zufrieden - auch wenn wir riskieren, weiterhin zu polarisieren."

