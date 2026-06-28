"Haben momentan einen Lauf": Racing Bulls punktet mit Lawson und Lindblad

In Österreich konnten sich beide Racing Bulls in die Punkte schieben. Während Liam Lawson am Ende als Neunter gewertet wurde, kam Rookie Arvid Lindblad als Zehnter ins Ziel. Damit liegt das Junior-Team von Red Bull in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft auf dem sechsten Platz.

"Wir wussten nach dem ersten Stint, dass wir im Vergleich zu den anderen Jungs im Mittelfeld eine gute Pace hatten", erklärt Liam Lawson nach dem Rennen bei Sky Sports F1. "Wir wussten, dass uns ein gutes Rennen erwarten würde. Und ehrlich gesagt denke ich, dass unsere Pace im Vergleich zu den anderen im Laufe des Rennens sogar besser wurde. Daher bin ich sehr zufrieden."

Beide Racing Bulls bereits waren aus den Top 10 ins Rennen gestartet. Dabei konnte sich Lindblad zunächst an seinem erfahreneren Teamkollegen vorbeisetzen. "Ich war während des gesamten zweiten Stints vor Liam", erklärt Lindblad nach dem Grand Prix.

"Dann hat das Team ihn eine Runde früher an die Box geholt, wodurch er dank der frischeren Reifen vor mir zurück auf die Strecke kam. Ehrlich gesagt hatte ich das geahnt. So ist das nun mal."

"Ich glaube", so Lindblad, "in dieser Hinsicht hätte ich nicht mehr tun können. Dennoch war es für mich ein positives Rennen.

Außerdem betont der 18-jährige Red-Bull-Junior bei Sky Sports F1: "An ein paar Sachen müssen wir noch arbeiten. Ich war mit meiner Pace insgesamt nicht wirklich zufrieden und ich glaube, einige Dinge kann ich noch besser managen. Es gibt also immer noch einiges zu lernen."

"Trotzdem", so Lindblad, "war es ein positives Wochenende. Das Team hat uns wieder ein starkes Paket zur Verfügung gestellt. Wie du [gemeint ist der fragende Journalist] schon sagtest - doppelte Punkte! Jetzt freue ich mich auf Silverstone."

Beim Großen Preis von Großbritannien feiert der Youngster seinen ersten Heim-Grand-Prix. In der Fahrer-Weltmeisterschaft liegt Lindblad mit 14 Punkten auf Position 13, während Lawson mit 30 Punkten auf Position zehn zu finden ist.

Nennenswert ist zudem, dass den Racing Bulls in Spielberg das dritte Doppelergebnis in Folge gelungen ist. Schon in Barcelona und in Monaco konnten Lawson und Lindblad WM-Punkte für das Team einfahren. Auf Alpine fehlen in der Tabelle nach dem Rennen in Spielberg 13 Punkte.

Zu diesem Trend passt auch das Fazit des ehemaligen Red-Bull-Piloten bei Sky Sports F1: "Wir haben momentan einen Lauf und ich bin sehr zufrieden. Wir versuchen einfach, dieses Momentum aufrechtzuerhalten."