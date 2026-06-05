Hadjar rätselt nach Monaco-Crash: "Nicht erwartet, das Auto zu verlieren"

Für die größte Schrecksekunde des ersten Trainingstages in Monaco sorgte Isack Hadjar. Der Franzose verlor im ersten Freien Training in der schnellen Schwimmbad-Passage die Kontrolle über seinen Red Bull und schlug heftig in die Leitplanken ein.

Der Unfall führte zu einer roten Flagge und sorgte im Fahrerlager für einige Verwunderung. Nicht nur wegen der Wucht des Einschlags, sondern auch wegen der Art und Weise, wie es überhaupt dazu kam. Denn der Abflug entsprach nicht dem üblichen Muster, das man an dieser Stelle des Stadtkurses kennt.

Hadjar blieb unverletzt und konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Doch unmittelbar nach dem Einschlag schien selbst der Fahrer keine Erklärung für den Unfall zu haben. Über Funk meldete er seinem Team: "Ich verstehe nicht, was da passiert ist."

Ungewöhnlicher Unfall in der Schwimmbad-Schikane

Normalerweise entstehen Unfälle im Bereich des Schwimmbads häufig dadurch, dass Fahrer einen der aggressiven Randsteine zu stark attackieren und dadurch die Kontrolle verlieren. Bei Hadjar verlief der Zwischenfall jedoch anders.

Der Red-Bull-Pilot verlor bereits am Eingang der Passage das Heck seines Autos und rutschte anschließend nahezu rechtwinklig mit der Fahrzeugnase in die Streckenbegrenzung. Die Frontpartie seines Boliden wurde dabei erheblich beschädigt.

Auch Stunden später zeigt sich Hadjar von dem Vorfall überrascht. "Es lief eigentlich ganz okay", berichtet er. "Ich war auf guten Runden unterwegs und habe Vertrauen aufgebaut."

Genau darin sieht er rückblickend sogar den Auslöser des Problems. "In dem Moment, als dieses Vertrauen größer wurde, hatte ich diesen Moment. Es hat mich komplett überrascht."

"So einen Crash sieht man hier nicht oft"

Besonders verwundert zeigte sich Hadjar darüber, wo und wie er die Kontrolle verlor. Für ihn passte der Unfall nicht zu den üblichen Charakteristika dieser Kurvenkombination. "Ich habe wirklich nicht erwartet, das Auto dort zu verlieren", erklärt er. "Außerdem sieht man hier nicht oft einen Unfall dieser Art, bei dem das Heck einfach so ausbricht."

"Ich war selbst überrascht", sagt der Franzose. "Das war definitiv ein harter Einschlag." Für das Team bedeutete der Unfall einen größeren Reparaturaufwand. Die Mechaniker arbeiteten unter Hochdruck daran, das beschädigte Auto rechtzeitig für die zweite Trainingssitzung wieder einsatzbereit zu machen.

Mit Erfolg: Hadjar konnte am Nachmittag wieder auf die Strecke gehen und weitere wichtige Runden sammeln. Der Franzose wurde im zweiten Freien Training Sechster mit über einer Sekunde Rückstand. Teamkollege Max Verstappen wurde immerhin Dritter.

Vertrauen muss neu aufgebaut werden

Nach einem Einschlag dieser Größenordnung war die größte Herausforderung allerdings nicht technischer Natur. Vielmehr musste Hadjar sein verloren gegangenes Vertrauen in das Auto und die Strecke zurückgewinnen. "Ich habe versucht, das Selbstvertrauen wieder aufzubauen", erklärt er.

"Ich bin keinerlei Risiken eingegangen und habe mich Runde für Runde wieder herangetastet." Der Prozess benötigte etwas Zeit. Monaco gilt ohnehin als eine Strecke, auf der Fahrer das Limit schrittweise suchen müssen. Nach einem Unfall wird dieser Lernprozess zusätzlich erschwert.

"Es hat einen Moment gedauert, bis ich wieder dort angekommen bin", sagt Hadjar. Trotzdem zieht er am Ende des Tages ein vorsichtig positives Fazit. "Gegen Ende fühlte es sich definitiv ordentlich an."

Blick bereits auf das Qualifying gerichtet

Trotz des Rückschlags blickt Hadjar optimistisch auf den weiteren Verlauf des Wochenendes. Zwar sieht er noch Verbesserungspotenzial, doch die Richtung stimmt aus seiner Sicht. "Da gibt es noch einiges zu finden", betont er.

Gemeinsam mit seinen Ingenieuren hofft er nun, über Nacht weitere Performance aus dem Paket herauszuholen. Besonders das dritte Freie Training wird für ihn entscheidend. Dort soll die Basis für das Qualifying gelegt werden, das in Monaco traditionell den wichtigsten Teil des gesamten Rennwochenendes darstellt.

Interessant dabei: Hadjar traut sich durchaus zu, im Kampf mit den Topteams eine Rolle zu spielen. "Ich möchte definitiv einige der Mercedes angreifen", kündigt er selbstbewusst an.

Gleichzeitig sieht er die aktuelle Hackordnung relativ klar. "Die Top 3 wirken momentan sehr stark und haben einen guten Lauf", so der Franzose. Um die Lücke nach vorne zu schließen, brauche es nun ein starkes drittes Training. "Wir müssen dort vieles richtig machen und den Rückstand verkleinern."