Hadjar straft Skeptiker Lügen: Das Schweigen über den 2. Red-Bull-Sitz

Während die Zukunft von Max Verstappen weiterhin eines der vorherrschenden Themen in der Formel 1 bleibt, herrscht über das zweite Cockpit bei Red Bull aktuell absolute Funkstille. Und genau das ist das wohl größte Kompliment, das man Isack Hadjar derzeit machen kann. Um zu verstehen, wie außergewöhnlich diese Ruhe ist, muss man das Rad der Zeit nur etwas mehr als ein Jahr zurückdrehen.

Blenden wir uns genauer gesagt im März 2025 ein, beim Rennwochenende auf dem Shanghai International Circuit. Dort sickert im Fahrerlager eine Information durch, die man zunächst kaum glauben kann: Red Bull erwägt allen Ernstes einen blitzschnellen Fahrertausch zwischen Liam Lawson und Yuki Tsunoda - und das nach nur zwei absolvierten Grand-Prix-Wochenenden!

Die erste Reaktion unter Journalisten und Experten ist pure Ungläubigkeit. Wie kann ein Fahrer nach so kurzer Zeit schon wieder abgesägt werden? Zwar erlebte Lawson einen extrem zähen Start im ersten Team und stellte in China sogar den zweifelhaften Rekord auf, als erster Red-Bull-Pilot an einem Wochenende zweimal auf dem letzten Startplatz zu landen, doch ein so früher Wechsel scheint undenkbar.

Nach Recherchen bei mehreren Paddock-Quellen bestätigt sich die Story jedoch: Red Bull treibt den Tausch voran und setzt Tsunoda schon in Suzuka in den Red Bull neben Max Verstappen.

Der Fluch des zweiten Cockpits endlich gebrochen

Der erhoffte Befreiungsschlag bleibt allerdings auch mit dem Japaner aus. Tsunoda kann bei Red Bull ebenfalls keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, weshalb schon vor der Sommerpause 2025 die nächsten Gerüchte über einen Fahrerwechsel für 2026 aufkeimen. Als Isack Hadjar in Zandvoort schließlich sein erstes Formel-1-Podium einfährt, kommt Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko an dem jungen Franzosen nicht mehr vorbei. Die Beförderung wird beschlossene Sache.

Der extreme Fahrertausch nach China war in gewisser Weise symbolisch für das, was mit diesem Cockpit seit Jahren passierte. Vor Lawson und Tsunoda waren bereits Pierre Gasly, Alexander Albon und letztlich auch Sergio Perez an der Mammutaufgabe gescheitert, an der Seite von Verstappen zu bestehen. Das zweite Auto mutierte über Jahre hinweg zum Dauer-Kopfschmerzthema der Bullen.

Bis zum Jahr 2026. Denn in dieser Saison ist es Hadjar gelungen, den verhängnisvollen Trend eindrucksvoll zu brechen. Das hatte der Franzose im Grunde schon im Vorjahr angekündigt. Als die Spekulationen über seinen Red-Bull-Aufstieg Fahrt aufnahmen und er an den Medien-Donnerstagen regelmäßig dazu befragt wurde, begegnete er dem enormen Druck mit bemerkenswertem Selbstbewusstsein.

Hadjar behält Recht: "Kein Thema von Auto Nummer zwei"

"2026 ist eine ganz andere Angelegenheit, weil es für das Team ein kompletter Neuanfang ist", erklärte Hadjar beispielsweise im vergangenen Jahr in Monza. "Da wird es dieses Gerede über ein 'zweites Auto' nicht mehr geben. Das wird kein Thema mehr sein, weil es für jeden ein brandneues Auto ist." Auf die Nachfrage, ob das einen Wechsel zu Red Bull einfacher machen würde, antwortete er selbstbewusst: "Bedeutend einfacher."

Damals wurden diese Aussagen von vielen Beobachtern belächelt. Man verglich seinen Optimismus mit dem Selbstvertrauen seiner Vorgänger, die ebenfalls voller Hoffnung zu Red Bull kamen und krachend scheiterten. Die allgemeine Annahme im Paddock war, dass Hadjars Red-Bull-Abenteuer exakt im selben Desaster enden würde.

Doch zur Saisonhalbzeit 2026 hat Hadjar den Kritikern das Gegenteil bewiesen. Seine Worte erwiesen sich nicht als leere Prahlerei, sondern als prophetische Realität. Im Qualifying verliert Hadjar im Schnitt nur wenige Zehntelsekunden auf Verstappen. Und noch wichtiger: Er liefert genau das ab, was Red Bull so händeringend gesucht hat - zur Stelle zu sein, wenn der Teamleader schwächelt oder Pech hat.

Starke Aufholjagd in Spa beeindruckt Teamchef Mekies

Das zeigte sich direkt beim Auftakt in Australien: Verstappen schied in Q1 aus, doch Hadjar rettete den Tag für das Team und stellte den Boliden auf einen starken dritten Startplatz. Ein ähnliches Bild zeigte sich in Monaco, wo Verstappen früh ausschied und Hadjar letztlich auf dem Podium landete - auch wenn er den Pokal nachträglich an Gasly abtreten musste, schmälert das seine fahrerische Klasse keineswegs. Abgesehen von einem kleinen Fauxpas in Miami und einem motorenbedingten Ausfall in Melbourne fuhr Hadjar in jedem Rennen in die Top 8.

Seinen bislang reifsten Auftritt im Red-Bull-Dress zeigte der Franzose zuletzt in Spa-Francorchamps. Nach einem Motorwechsel und der damit verbundenen Gridstrafe musste er von Startplatz 21 ins Rennen gehen. Mit einer überragenden Fahrt kämpfte er sich bis auf Rang sechs nach vorne und hielt auf älteren Reifen sogar den amtierenden Weltmeister Lando Norris auf Distanz. Das brachte ihm hohes Lob von Teamchef Laurent Mekies ein.

"Ich denke, das war sein bestes Rennen - absolut sein bestes Rennen für uns, ohne Frage", schwärmte Mekies im Paddock. "Und ehrlich gesagt ist das keine Ausnahme. Seine reine Pace wird von Rennen zu Rennen ein Stückchen besser. Er bringt jedes Mal Speed mit."

"Dieses Wochenende war wieder ein Schritt nach vorne, denn er war von FP1 an extrem schnell. Wir haben ihn auf eine etwas ungewöhnliche Strategie gesetzt, die ihm dank des VSC die Chance gab, Lando zu schlagen. Er war bärenstark, seine Pace entsprach der der Top 3. Wir sind extrem glücklich mit seiner Entwicklung."