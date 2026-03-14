Hadjar verweigert Entschuldigung von Antonelli: "Kann nicht sein"

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Nach einer Kollision im Sprint von China ging Kimi Antonelli zu Isack Hadjar, der ihn jedoch mit einer Handbewegung wegschickte - Toto Wolff kritisiert: "Unsportlich"

Norman Fischer
Bearbeitet:
"Unsportlich": Wolff kritisiert Hadjar nach abgelehnter Entschuldigung

Isack Hadjar war nach dem Sprint nicht gut auf Antonelli zu sprechen

Foto: LAT Images

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat Red-Bull-Pilot Isack Hadjar nach dem Formel-1-Sprint von China als "unsportlich" betitelt. Auslöser war ein verweigerter Handschlag mit Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli, der nach dem Sprint zu Hadjar ans Auto gekommen war, um sich für eine Kollision zu entschuldigen.

Doch der Italiener wurde von Hadjar mit einer Handbewegung weggeschickt. "Das kann es nicht sein", kommentiert Wolff bei Sky die Szene. Auch Experte Ralf Schumacher schließt sich dem an und sagt: "Macht man eigentlich nicht", allerdings hat er auch Verständnis für den Ärger des jungen Franzosen.

"Er ist ein Heißsporn, jemand, der absolut fokussiert ist und alles gibt für den Sport", sagt er und findet, dass man "nicht direkt urteilen" sollte. "So eine Reaktion kann auch mal sein. Er wird auch dazulernen, und vielleicht hätte er es in fünf Jahren anders gemacht", so Schumacher.

Kollision "klar sein Fehler"

Doch warum gab es eigentlich den Ärger? Auslöser war eine Kollision in der ersten Runde. Antonelli war von Startplatz zwei aus schlecht weggekommen und hatte einige Positionen verloren.

In Kurve 6 war er dann innen neben Hadjar, kam aber zu weit nach außen und berührte den Franzosen, der daraufhin neben die Strecke geschickt wurde. "Klar sein Fehler", muss Wolff zugeben, der eine Strafe nachvollziehen kann, auch wenn er findet, dass die zehn Sekunden Zeitstrafe schon "relativ harsch" waren.

"Aber am Ende des Tages hat es auch dem Hadjar die Position gekostet, oder das Rennen."

Hadjar kritisiert: Warum so überdreht?

Zudem wurde der Red Bull bei der Kollision beschädigt, da Teile am RB22 wegflogen. Deswegen war es für Hadjar ein äußerst frustrierender Sprint. "Alles lief im ersten Sektor nach Plan, und dann hat sich Kimi komplett verbremst und wir hatten für den Rest des Rennens einen Schaden", ärgert er sich.

"Es war ein bisschen schmerzhaft zu fahren und wir haben überhaupt nichts gelernt", merkt er frustriert an. "Wir wollten verstehen, wie sich die weichen Reifen verhalten, aber mit einem komplett zerstörten Unterboden können wir nicht vernünftig arbeiten", so Hadjar, der für das Manöver von Antonelli kein Verständnis zeigt.

"Ich verstehe nicht, warum er so überdreht ist, wenn er doch eine Rakete unter dem Hintern hat und sich sowieso wieder nach vorne gekämpft hätte", schüttelt er gegenüber Canal+ den Kopf.

Am Ende landete Hadjar mit Platz 15 weit außerhalb der Punkteränge und konnte sich auch nicht über das direkte Duell mit Teamkollege Max Verstappen freuen. "Ich war das langsamere Auto, hatte Schaden und musste mich die ganze Zeit gegen schnellere Autos verteidigen. Das war wirklich ätzend."

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