Häkkinen: Gewinnen in der Formel 1 wird nicht langweilig

Mit zehn Siegen aus zwölf Saisonrennen dominiert Max Verstappen die Formel-1-Saison 2023 nach Belieben. Und obwohl sein Team alle Rennen in dieser Saison gewonnen hat - und das im Grunde nie gefährdet - wünscht sich Teamchef Christian Horner keine Spannung, weil er sich noch von der engen Saison 2021 erholen muss, wie er sagt.

Diese Einstellung kann Ex-Weltmeister Mika Häkkinen vollkommen nachvollziehen. Er glaubt, dass auch Verstappen selbst das ständige Gewinnen nicht langweilig wird - im Gegensatz zu den Fans, solange sie es nicht mit dem Niederländer halten.

Denn der Finne erinnert sich noch an seine eigene Hochphase in der Formel 1: "Als ich gewonnen habe und 1998 zusammen mit meinem Teamkollegen David Coulthard dominiert habe, fühlte sich das Jahr fantastisch an", sagt der zweimalige Weltmeister gegenüber 'RacingNews365'.

"Ich fand es nicht langweilig, und ich bin sicher, dass es Max genauso geht. Er ist nicht gelangweilt und er denkt auch nicht, dass die Rennen langweilig sind", so der Finne.

Auch bei den Fans würde es sich ähnlich verhalten: Der normale Zuschauer sei vielleicht von der Red-Bull-Dominanz angeödet, "aber Fans von Max halten es für das Beste der Welt", sagt Häkkinen.

Dessen eigene Dominanz war aber bei weitem nicht so stark wie die von Verstappen derzeit. Nachdem er beim Saisonfinale 1997 in Jerez sein erstes Formel-1-Rennen mit McLaren gewonnen hatte, stieg der Rennstall ein Jahr später zum besten Team der Königsklasse auf.

Die Titelsträhne von McLaren hielt damals allerdings nur zwei Jahre und wurde von der Ferrari-Dominanz von Michael Schumacher abgelöst, der fünf Mal in Folge Weltmeister wurde. Doch so wie auch die Ferrari- und später die Mercedes-Ära zu Ende ging, so wird auch irgendwann Red Bull abgelöst werden, meint Häkkinen.

"Wird es für immer halten? Nein, weil sich Geschichte auf diese Art und Weise wiederholt. Es werden Veränderungen kommen. Wann? Das weiß ich nicht." Doch derzeit hätten Red Bull und Verstappen ihren Erfolg verdient und dürfen ihn auch genießen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.