"Hätte funktionieren können": Andrea Stella erklärt Sanchez-Abgang

Anfang April bestätigte McLaren, dass das Team und David Sanchez nach nur drei Monaten schon wieder getrennte Wege gehen. Ein überraschender Schritt, schließlich hatte McLaren den erfahrenen Franzosen - einhergehend mit einer Umstrukturierung - als einen von drei Technischen Direktoren erst an Bord geholt.

Als solcher sollte Sanchez, der zuvor viele Jahre bei der Scuderia Ferrari als Chef der Fahrzeugentwicklung tätig war, die Nachfolge von James Key antreten und sich um Fahrzeugkonzept und Performance kümmern.

Gemeinsam mit Rob Marshall (Engineering), der von Red Bull kam, und Peter Prodromou (Aerodynamik) bildete er ein Dreigestirn in der neuen technischen Struktur. Sein Weggang geht mit weiteren Änderungen einher, wobei Teamchef Andrea Stella die Rolle von Sanchez übernehmen wird, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Auch die Rollen von Neil Houldey und Marshall wurden in dem Zuge getauscht: Marshall ist nun Chefdesigner und Houldey Technikchef im Bereich Engineering - eine Position, die er ursprünglich innehaben sollte, bevor McLaren Marshall engagierte. Prodromou bleibt derweil auf seinem Posten als Leiter der Aero-Technik.

Bei Bekanntgabe der Trennung von Sanchez war von einer "gütlichen" Einigung die Rede. Der Franzose selbst soll festgestellt haben, dass sein Aufgabenbereich in Woking nicht dem entsprach, den er sich vorgestellt hatte, als er unterschrieb.

Sanchez überqualifiziert für seine Position bei McLaren

Diese Unzufriedenheit mit seiner Position führte zu Gesprächen zwischen ihm und Stella und schließlich zu einer einvernehmlichen Trennung und weiteren Umstrukturierung.

"Wir waren uns alle einig, dass das Modell an sich sehr gut ist", erklärt Stella. "Wir sind sehr froh, dass wir drei Richtungen haben: Aerodynamik, Engineering und Performance, das funktioniert sehr gut. Aber wenn sich auf diese Konfiguration einigt, muss man auch sicherstellen, dass sie auf die Stärken der Spieler eingeht."

"Wir haben uns mit David über dieses Thema unterhalten und dabei erkannt und anerkannt, dass seine Erfahrung, sein Fachwissen und seine Kompetenz potenziell über das hinausgeht, was er in seiner Rolle bei McLaren innehatte", so Stella.

McLaren erklärte sich daraufhin bereit, Sanchez vorzeitig aus seinem Vertrag zu entlassen, damit er sich anderweitig bewerben kann. Es wird davon ausgegangen, dass die Übergangszeit, in der er für kein anderes Team arbeiten darf, so kurz wie möglich gehalten werden soll, um ihm eine geeignete Perspektive zu geben.

Als Sanchez anfing, hatte sich der Kontext verändert

Die Übergangszeit, die Sanchez nach seinem Weggang von Ferrari hatte, war letzten Endes wohl auch Teil des Problems, das zur vorzeitigen Trennung mit McLaren führte.

Denn einig geworden war sich McLaren mit dem Franzosen bereits im Februar 2023. Seine Arbeit aufnehmen konnte er aber erst mit Beginn dieses Jahres. Doch im Februar habe sich McLaren "definitiv in einer ganz anderen Position" als Anfang 2024.

"Was, wie ich schon sagte, das Modell betrifft, so haben wir verschiedene Bereiche, die von technischen Direktoren geleitet werden - wir sind zufrieden, und es wurde allgemein anerkannt, dass es gut funktioniert. Aber es gab definitiv einige Veränderungen im Vergleich zu den ersten Gesprächen mit David."

"Es gab einen veränderten Kontext. Und wir mussten prüfen, ob dieser vor allem für David geeignet war. Man kann also sagen, dass sich einige Bedingungen geändert haben."

"Das bedeutet nicht, dass eine Lösung unmöglich war", betont Stella. "Aber Zeit ist eine Variable, die dabei eine entscheidende Rolle spielt. Hätten wir gewartet, hätte es funktionieren können. Ich bin ziemlich überzeugt, dass es funktioniert hätte. Aber, wie gesagt, Zeit ist eine wichtige Komponente - auch für ihn wichtig."

"Wenn man noch drei Monate wartet, kann man mit der Arbeit für das nächstjährige Auto oder mit der Arbeit, die man bereits am Auto für 2026 leisten muss, in Verzug geraten. Und das gilt auch für David. Um ihm faire Chancen zu geben, woanders eine größere Rolle zu spielen, können drei Monate den Unterschied ausmachen."

Stella: Frühe Trennung für beide Parteien das Beste

"Wir waren der Meinung, dass es der richtige Zeitpunkt war, und wir kamen zu einem einvernehmlichen, freundschaftlichen Schluss. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Ich denke, er kann wichtige Beiträge für die Teams in Bezug auf das Auto des nächsten Jahres und 2026 leisten."

In Bezug auf McLaren betont Stella, dass die technische Organisation weiter fortlaufend überprüft werde, um die Neueinstellungen zu integrieren, die weit über die hochrangigen Neuverpflichtungen von Sanchez und auch Marshall hinausgehen.

"Zu den Neueinstellungen gehören nicht nur einige leitende Mitarbeiter, sondern wir haben auch viele Leute im technischen Bereich bei McLaren eingestellt, was wir intern als zusätzliche Pferdestärken bezeichnen", erklärt der McLaren-Teamchef.

"Wir mussten also die richtige Synthese zwischen der Reise, die wir bereits vor zwölf Monaten begonnen hatten, und den zusätzlichen Pferdestärken finden." Und das ist McLaren aus Stellas Sicht gelungen. Er sieht Woking nach den jüngsten Veränderungen nun "in einer noch stärkeren Position als zuvor."

