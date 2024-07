Halbe Sekunde Vorsprung: Verstappen Schnellster im ersten Spa-Training

Max Verstappen hat im ersten Freien Training zum Grand Prix von Belgien die Bestzeit aufgestellt. Der Red-Bull-Pilot meisterte den Kurs in Spa-Francorchamps bei trockenen Bedingungen in 1:43.372 Minuten und verwies damit Oscar Piastri (McLaren) und Alexander Albon (Williams) um 0,531 beziehungsweise 0,727 Sekunden auf die Plätze 2 und 3.

Verstappens Vorsprung von mehr als einer halben Sekunde mag zwar wie ein Statement zum Auftakt des Rennwochenendes erscheinen, sollte aber nicht überbewertet werden. Erstens ist das erste Freie Training nur selten repräsentativ, wie die Ferrari-Bestzeit vor einer Woche in Ungarn gezeigt hat. Und zweitens ist die Strecke in Spa mehr als sieben Kilometer lang, und die Zeitabstände sind damit naturgemäß größer.

Interessant übrigens: Verstappen fuhr, anders als zuletzt in Ungarn, wieder mit der konventionellen Motorhaube, also mit durchlaufender Schulter. Das Update davon war in Ungarn nur ihm, nicht aber Sergio Perez zur Verfügung gestanden. Und Mercedes machte die Luftströme am Halo nicht mit FloViz-Farbe, sondern mit neongelben Fäden sichtbar.

Verstappen geht zudem vorbelastet in den Grand Prix. Wegen eines Motorwechsels muss er in der Startaufstellung am Sonntag nach hinten. Das Gleiche gilt übrigens auch für "Racing Bull" Yuki Tsunoda (16./+2,192), der ebenfalls Komponenten tauschen lässt.

Hinter den Top 3 klassierten sich George Russell (+0,853), Lewis Hamilton (beide Mercedes/+0,907), Charles Leclerc (Ferrari/+0,934), Perez (Red Bull/+0,957) und Lando Norris (McLaren/+1,043). Nico Hülkenberg (Haas/+2,283) belegte zum Auftakt den 17. Platz, unmittelbar vor seinem Teamkollegen Kevin Magnussen (+2,440).

Für Esteban Ocon (Alpine) war das Training schon nach einer Runde vorbei. Gleich zu Beginn kam er mit Verdacht auf Wasserleck zurück an die Box. Nach gut 35 Runden stand fest: Es handelt sich wahrscheinlich um ein Leck, und der Franzose kann in der ersten Session nicht mehr fahren. Er wurde ohne Zeit 20. und Letzter.

Wo kann man den Grand Prix von Belgien live sehen?

Vorweg: Selbst wer die Sessions nicht live gesehen hat, kann sich abends noch die volle Dröhnung Formel 1 geben. Und zwar in den täglichen Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll analysieren dort, immer um 21:30 Uhr, den Tag in Spa-Francorchamps, unterstützt von einem acht Mann starken Journalistenteam vor Ort an der Rennstrecke.

Die gute Nachricht für deutsche Formel-1-Fans ist: Qualifying und Rennen beim Grand Prix von Belgien werden von RTL live übertragen. Das Qualifying am Samstag ab 16:00 Uhr (Vorberichte: 15:30 Uhr), das Rennen am Sonntag ab 15:00 Uhr (Vorberichte: 14:00 Uhr). (Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht!)