Halbzeit-Bilanz Strafpunkte: Warum erst zwei Zähler vergeben wurden

Eigentlich blicken wir in der Sommerpause immer auf den aktuellen Stand der Strafpunkte und schauen, welcher Fahrer sich in der Hinsicht besonders negativ hervorgetan hat und aufpassen muss, weil er sonst von einer Rennsperre bedroht ist. Doch das können wir uns in diesem Jahr im Grunde schenken, da ein völlig neuer Ansatz die Strafpunkte fast obsolet gemacht hat.

Gerade einmal zwei mickrige Strafpunkte wurden in der ersten Saisonhälfte vergeben: für Franco Colapinto in Barcelona und für Kimi Antonelli in Ungarn. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr betrug die Anzahl der Strafpunkte am Ende der Saison 62.

Was in diesem Zusammenhang besonders kurios erscheint, ist der Grund für die beiden Punkte in dieser Saison. Während alle Kollisionen, Abdrängmanöver oder gefährliche Fahrweisen bislang nicht mit Punkten bedacht wurden, waren es ausgerechnet Gelbvergehen, die die Zähler brachten.

Gelbverstoß sorgt für zwei Punkte

Colapinto hatte laut Ansicht der Kommissare beim Formel-1-Rennen in Barcelona nicht ausreichend genug verlangsamt, obwohl wegen des gestrandeten Aston Martins von Fernando Alonso die gelbe Flagge gezeigt wurde. Zwar hatte er vor dem Einfahren in die Gelbzone auf die Flagge reagiert, sein Tempo in der betreffenden Zone aber nicht erkennbar reduziert.

Der Alpine-Pilot wurde damals mit einer Zeitstrafe von zehn Sekunden belegt - und eben einem Strafpunkt.

Aus dem gleichen Grund wurde Kimi Antonelli beim Qualifying in Ungarn mit einer Gridstrafe belegt: Nach einem Dreher von Max Verstappen in der Zielkurve war er auch früher vom Gas gegangen, hatte die Abflugstelle daraufhin aber sogar schneller passiert als vorher.

Verzögern unter Gelb war in dieser Saison bereits des Öfteren ein zentrales Thema - vor allem im Qualifying. George Russell hatte in Spielberg trotz einer gelben Flagge wegen eines Unfalls von Max Verstappen die Bestzeit gefahren und durfte die Pole behalten, da er leicht gelupft hatte.

Aktuell führt Antonelli zusammen mit Oliver Bearman (Haas) noch die Strafliste mit vier Punkten an. Damit sind beide trotzdem weit von den zwölf Punkten entfernt, die ihnen eine Rennsperre von einem Grand Prix einhandeln würden, wie es Bearmans Vorgänger Kevin Magnussen (als bislang einziger Fahrer) geschafft hatte.

Neue Richtlinie sorgt für mehr Freiheiten

Dass 2026 nur zwei Strafpunkte vergeben wurden, hängt mit den neuen Richtlinien zusammen. Die FIA gibt den Rennkommissaren in diesem Jahr deutlich mehr Freiraum bei der Vergabe möglicher Punkte, während zuvor meist ein fester Punktwert für ein Vergehen vorgesehen war.

Die Fahrer nehmen diesen Schritt positiv auf, da sie im vergangenen Jahr der Meinung waren, dass Strafpunkte zu häufig für normale Rennsituationen vergeben wurden. "Strafpunkte wurden in den vergangenen Jahren sehr großzügig vergeben", sagte Bearman vor einigen Wochen. "Das hat uns nicht wirklich dazu ermutigt, anzugreifen oder Überholmanöver zu versuchen."

"Wenn man sich vertut, verliert man ohnehin Zeit im Rennen, aber eine zusätzliche langfristige Strafe ist sehr hart. Für wirklich gefährliche Fehler ist das System aber richtig."

Wenn Fahrer eine Fahrweise an den Tag legen, die für andere potentiell gefährlich ist, dann sollten jedoch weiterhin Strafpunkte ausgesprochen werden, so der Konsens im Feld. Nur: Bisher wurden gefährliche Fahrweisen in diesem Jahr maximal mit einer Verwarnung sanktioniert.

Vielleicht sind die Kommissare also etwas zu stark in die andere Richtung gegangen ...

Hinweis: In einer früheren Variante wurde geschrieben, dass nur ein Strafpunkt verteilt wurde. Dabei wurde der Punkt von Antonelli unterschlagen. Das war ein Fehler, den wir zu entschuldigen bitten.