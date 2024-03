Hamilton: Abu Dhabi 2021 würde Verstappen/Mercedes nicht verhindern

Bedeutet Abu Dhabi 2021, dass Max Verstappen bei Mercedes nicht erwünscht ist? Das hält der aktuelle Mercedes- und künftige Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton für unwahrscheinlich, allein schon deshalb, weil nach seinem angekündigten Wechsel zur Saison 2025 nun praktisch "alles möglich" sei.

"Das nächste halbe Jahr wird wirklich interessant", meint Hamilton. Er selbst aber könne sich beruhigt zurücklehnen, schließlich ist seine sportliche Zukunft seit Ende Januar geregelt. "Und ich habe keine weitere Überraschung auf Lager." (Hier erfahren, welche Fahrer für 2025 schon bestätigte Verträge haben!)

Vielleicht aber Mercedes? Denn Teamchef Toto Wolff braucht einen Nachfolger für Hamilton - und könnte bei Hamiltons einstigem Rivalen Verstappen fündig werden. Das hält zumindest Hamilton für denkbar.

Er sagt: "Ich bin mir sicher, Max steht auf der Liste, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er eigentlich nicht verfügbar ist." Und das stimmt: Verstappens aktueller Formel-1-Vertrag bei Red Bull bindet ihn bis Ende 2028 an das Team, mit dem er bisher drei WM-Titel gewonnen hat und mit dem er in der Saison 2024 - nicht erst seit dem Auftaktsieg in Bahrain - als Titelfavorit gilt.

Hamilton: Warum sollte Verstappen überhaupt wechseln?

Die sportliche Aussicht bei Red Bull könnte laut Hamilton ein möglicher Hemmschuh sein für einen Verstappen-Wechsel zu Mercedes: "Ich wüsste nicht, warum man aus einem so guten Auto aussteigen sollte."

Hier aber liefert womöglich das aktuelle Geschehen abseits der Formel-1-Strecke rund um Red-Bull-Teamchef Christian Horner einen Grund für Verstappen, es doch anderweitig zu versuchen. Zum Beispiel, falls Schlüsselpersonen wie Adrian Newey als erfolgreichster Formel-1-Designer Red Bull verlassen sollten.

Abu Dhabi 2021 wäre für 2025 "kein Problem"

Aber wäre Verstappen dann überhaupt willkommen bei Mercedes? Die Fronten waren nach dem umstrittenen Abu-Dhabi-Finale 2021 schließlich sehr verhärtet zwischen Red Bull und Mercedes, das sich vom damaligen Formel-1-Rennleiter Michael Masi um den WM-Titel für Hamilton gebracht sah und sieht.

"Das war aber nicht Max' Schuld", sagt Hamilton. "Er hat in dem Moment einfach getan, was er tun musste. Es lag nicht an ihm. Denn der Sport hat uns im Stich gelassen. Es war nicht seine Schuld. Und an seiner Stelle hätte ich genau das Gleiche getan." Er sehe deshalb "keine Probleme" für einen möglichen Wechsel.

Hamilton gibt sich auch ausdrücklich "nicht überrascht" davon, dass Mercedes-Teamchef Wolff zumindest Interesse an Verstappen signalisiert: "Max ist ja ein großartiger Fahrer. Und als Teamchef will man den besten Fahrer haben. Man will das Team sein, das den Fahrer hat, der die meisten Blicke auf sich zieht und der dir Sponsoren bringt. Und Max ist einer dieser Fahrer."

