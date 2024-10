Hamilton erklärt Schock-Aus in Q1: Aufhängung nach Sprint beschädigt?

Lewis Hamiltons Qualifikationsschwierigkeiten in der Formel 1 setzten sich beim Großen Preis der USA fort, nachdem er bereits in Q1 überraschend ausschied. Der Mercedes-Pilot war im ersten Qualifying-Segment spät dran, um zu versuchen, ins Q2 zu kommen, aber es ging alles schief, da er nicht die erforderliche Rundenzeit schaffte.

Im ersten Sektor lag er zwar leicht unter der Zeitvorgabe, doch beim Anbremsen an Kurve 12 am Ende der Gegengeraden passierte ein vermeintlicher Fehler. Hamilton schien sich zu verbremsen, und als er darum kämpfte, das Auto einzulenken, hatte er am Ausgang der Kurve ein leichtes Übersteuern.

Infolgedessen lag seine Zeit im zweiten Sektor eine halbe Sekunde hinter der seines Teamkollegen George Russell und da sich einige andere Fahrer in der Schlussphase von Q1 verbesserten, landete Hamilton am Ende auf Platz 19 der Gesamtwertung - weniger als eine Zehntelsekunde vor dem Sauber-Piloten Guanyu Zhou.

Hamilton: Gesamtes Qualifying "ein Chaos"

Hamilton meint, sein Ausscheiden in Q1 sei auf ein Problem mit der Vorderradaufhängung zurückzuführen, das er bereits während des Sprints hatte, und die anschließenden Änderungen an der Abstimmung machten das Auto zu einem "Albtraum".

"Ich meine, es war ziemlich schrecklich. Das Auto hat sich gestern großartig angefühlt, also war ich natürlich sehr optimistisch für heute", erklärt Hamilton. "Im Sprint ging etwas in der Vorderradaufhängung kaputt, buchstäblich als wir in der Einführungsrunde von der Linie wegfuhren, und das hatte ich während des gesamten Rennens. Sie fanden das heraus und änderten es, aber es fühlte sich während des gesamten Qualis wie ein Chaos an."

"Ich meine, gestern war ich kurz davor, mich für die Poleposition zu qualifizieren, also ist es kein mentales Problem, wenn die Aufhängungen ausfallen und die Dinge nicht zusammenpassen. Es ist, ich meine, heute kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Man muss das Team fragen, was mit der Aufhängung passiert ist. Aber ich weiß, dass die Jungs so hart arbeiten, wie sie können."

Hamilton schlägt Start aus der Boxengasse vor

Hamilton sagt gegenüber Sky auch, dass "wir wahrscheinlich aus der Boxengasse starten sollten, weil ich sonst nirgendwo hinfahre, wo ich bin. Es ist einfach eine sehr inkonsistente Balance und kein Grip."

Hamiltons Ausscheiden in Q1 war sein erstes seit dem Großen Preis von China, als er auf Platz 18 der Startaufstellung landete, und ist sein schlechtestes Qualifying-Ergebnis in der Saison 2024. Der Mercedes-Pilot wird zumindest einen Platz in der Startaufstellung für den Grand Prix der USA gutmachen, da Liam Lawson von Racing Bulls eine Strafe für einen kompletten Wechsel der Powerunit absitzen muss.

Auch wenn Hamilton zugibt, dass im Rennen "wahrscheinlich nicht viel" gehen wird, versucht er sich an seine alten Kart-Zeiten zu erinnern, als er durch das Feld gepflügt ist: "Ich habe im Kartsport mit einem ziemlich schlechten Go-Kart angefangen und konnte mich immer durch das Feld kämpfen, also werde ich sehen, ob ich das morgen auch kann."