Hamilton-Fan bucht Flugzeug für Supportbotschaft in Zandvoort

Die "Orange Army" hat sich in Zandvoort zum Trainingsfreitag der Formel 1 eingefunden, schon zum ersten Freien Training Formel 1 2021 live im Ticker! sind die Tribünen voll. Und auch eine erste Grußbotschaft an den großen WM-Rivalen von Max Verstappen lässt nicht lange auf sich warten.

Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung 'The Sun' hat aber nicht etwa ein glühender Verstappen-Anhänger eine Botschaft an Lewis Hamilton gesendet, sondern ein Fan des Briten selbst.

Kurios: Neil Steele hat um 1.600 Pfund (umgerechnet 1.865 Euro) ein Kleinflugzeug angemietet, um damit ein Transparent in luftiger Höhe über die Rennstrecke transportieren zu lassen. Und Hamilton so seine Unterstützung auszusprechen.

Die Botschaft an Hamilton: "Siebenmaliger Weltmeister. Einfach schön." (Im Original: "7 X WDC. Simply lovely.") Das Zitat ist angelehnt an eine Phrase, die Verstappen nach einem guten Qualifying oder Rennen gerne verwendet.

Steele erklärt: "Es ist eine freche Gelegenheit, Lewis etwas zusätzliche Unterstützung zu zeigen, wenn er hier in Max' Hinterhof in die Höhle des Löwen eintritt."

Der WM-Führende selbst weiß, dass er am Rennwochenende in den Niederlanden das große Feindbild darstellt. Er erwartet Buhrufe und Pfiffe der "Orange Army". Gleichzeitig hofft er auf vereinzelte Unterstützung seines "Team LH" in den Niederlanden.

"Ich weiß, dass ich auch Team-LH-Fans in den Niederlanden habe, was ich wirklich schätze. Sie werden wahrscheinlich nur eine sehr kleine Menge auf den Tribünen ausmachen und ich bewundere sie, dass sie die Buhrufe auch aushalten", merkte der Brite am Mediendonnerstag an.

