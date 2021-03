Hamilton gedenkt verstorbenem Walker: "Niemand kam in seine Nähe"

Formel-1-Weltmeister Lews Hamilton hat der verstorbenen Kommentatorenlegende Murray Walker mit einem emotionalen Instagram-Post gedacht. "Ich erinnere mich, wie ich mit deiner Stimme aufgewachsen bin. Du hast den Sport so viel aufregender und fesselnder gemacht", schreibt Hamilton.

Walkers Tod war am Samstag öffentlich geworden. Er starb im Alter von 97 Jahren. In Großbritannien war er zwischen 1976 und 2001 der führende Formel-1-Kommentator. "Die ikonische Stimme unseres Sports und ein großartiger Mensch. Danke für alles, was du getan hast. Ruhe in Frieden", schreibt Hamilton weiter.

Am Rande der Testfahrten in Bahrain am vergangenen Wochenende wurde der siebenmalige Weltmeister nach seinen Erinnerungen an Walker gefragt und erinnerte sich dabei an seine Kindheit zurück.

"Ich habe nie jemanden wie ihn im Fernsehen erlebt, obwohl ich ihn gar nicht mit den Augen gesehen habe. Wenn man den Raum verlassen und seine Stimme gehört hat, war man einfach aufgeregt und wollte direkt zurück, um zu sehen, was passiert ist", erklärte Hamilton.

Die Formel 1 hatte Walker am letzten Testtag mit einem Banner über der Start- und Zielgeraden gewürdigt.

Mit Bildmaterial von Mercedes.