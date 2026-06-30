Hamilton gegen Verstappen: Fans feiern den Kampf in Spielberg
Lewis Hamilton und Max Verstappen begeisterten beim Österreich-Rennen mit einem harten Zweikampf - Nach einem Manöver landet der Red-Bull-Pilot kurz im Kies
Verstappen gegen Hamilton: In Spielberg flammte die alte Rivalität wieder auf
Foto: Sutton Images
Lewis Hamilton und Max Verstappen begeisterten die Fans mit einer spannenden Battle beim Großen Preis von Österreich und weckten Erinnerungen an ihre erbitterte Titelrivalität. In der Anfangsphase des Großen Preis von Österreich kamen die Fans in den Genuss eines aufregenden und spannenden Duells zwischen den ehemaligen Titelrivalen Hamilton und Verstappen.
Hamilton kam in Runde 8 in Kurve 1 weit raus, wodurch Verstappen bis auf eine Sekunde an den siebenmaligen Champion herankam. Bis zur 11. Runde hatte sich die Battle intensiviert. Verstappen setzte in Kurve 3 zum Überholmanöver auf der Innenseite an, um den zweiten Platz zu übernehmen, doch Hamilton schlug sofort auf der Außenseite von Kurve 4 zurück.
Der Niederländer konterte in Kurve 6, wo er ein Überholmanöver außen versuchte, dabei aber kurz ins Kiesbett geriet. Während Verstappen argumentierte, er sei von der Strecke gedrängt worden, bestätigten die Rennkommissare, dass keine weitere Untersuchung erforderlich sei.
Mehrere Kämpfe der beiden Weltmeister
In Runde 22 kam es zu einer Wiederholung des Kampfes. Verstappen stach in Kurve 3 innen hinein, und Hamilton versuchte erneut, sich die Position in Kurve 4 zurückzuholen, doch der Red-Bull-Fahrer verteidigte den Platz erfolgreich.
Fans lobten die Battle der beiden in den sozialen Medien nach dem Rennen. "Gott, ich vermisse es, wie diese beiden Rennen für Rennen gegeneinander kämpfen", kommentierte ein Fan auf Reddit, während ein anderer hinzufügte: "Die Kämpfe, die sie hatten, war das Schönste, was ich heute gesehen habe. Die Drohnenaufnahme hat es nur noch verstärkt."
"Ich musste die ganze Zeit lächeln. Wir verdienen ein weiteres Lewis gegen Max um die Weltmeisterschaft", schrieb ein anderer User, und jemand anderes postete: "Hamilton und Verstappen spielen in Sachen Racecraft in ihrer eigenen Liga. Absolut fantastisch, ihnen zuzusehen."
Fans aus dem Häuschen
Weitere Reaktionen lauteten: "Jedes Mal, wenn sie sich auf der Strecke nahe kommen, erreicht die Formel 1 für mich sofort ihren Höhepunkt. Zwei der größten Fahrer der Formel 1 kämpfen gegeneinander. Hoffentlich bekommt Ferrari ihren Mist auf die Reihe"
Dazu schrieb er: "Es macht mich wirklich glücklich zu sehen, dass sie jetzt gut miteinander auskommen. Es wertet ihre Duelle für mich auf, weil ich glaube, dass beide es fair halten und einfach zwei außergewöhnliche Rennfahrer sind."
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