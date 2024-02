Hamilton: "Größte Ehre, wenn ich helfen könnte, an die Spitze zu kommen"

Lewis Hamilton fährt in diesem Jahr seine letzte Saison im Silberpfeil, bevor er 2025 zu Ferrari wechselt. Auch deshalb ist der siebenfache Weltmeister besonders motiviert. "Mit dem Team auf einem Höhepunkt zu enden, wäre ein Traum, denn wir haben viel zusammen durchgemacht", sagt Hamilton. "Es wäre also die größte Ehre, wenn ich ihnen helfen könnte, wieder an die Spitze zu kommen."

Nach zwei durchwachsenen Jahren in der Formel 1 hofft Mercedes, in der Saison 2024 wieder um den WM-Titel mitfahren zu können. "Ich fühle mich so motiviert und konzentriert wie noch nie. Ich fühle mich wirklich, wirklich gut", sagt Hamilton bei der Vorstellung des neuen Mercedes W15 in Silverstone.

"Ich meine, jedes Jahr, wenn man zurückkommt, denkt man: 'Ich bin fitter als je zuvor' und all diese anderen Dinge. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich dieses Jahr mehr Arbeit, mehr Zeit und mehr Konzentration in die Vorbereitung gesteckt habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich an diesem Punkt in meinem Leben so viel Hunger haben würde wie jetzt."

"Jedes Jahr gibt es eine andere Charakteristik"

"Ich bin vor nächster Woche wirklich aufgeregt", sagt Hamilton. "Wir kommen nach Bahrain, das sind im Grunde zwei Wochen vor dem ersten Rennen. Da sieht man dann alle anderen Autos aus der Garage kommen, und man kann die Details der verschiedenen Autos sehen und vergleichen."

"Und dann gibt es Momente, in denen man mit anderen Autos auf der Strecke unterwegs ist", weiß der Mercedes-Pilot, der "erleben wird, wie das Auto ist", wenn die offiziellen Testfahrten in Bahrain (21. bis 23. Februar 2024) stattfinden. "Und jedes Jahr gibt es eine andere Charakteristik. Es geht also darum, wie man diese Eigenschaften entdeckt und dann herausfindet, wie man sie verbessern und verfeinern kann."

"Es ist erstaunlich zu sehen, wie das Ding endlich zusammenkommt. Es ist brandneu, es wird bald seine Premiere haben. Und wir werden ihn heute fahren. Ich bin einfach generell sehr aufgeregt", sagte Hamilton zum neuen Mercedes W15. Nach der Präsentation durfte der siebenfache Weltmeister bei einem kurzem Shakedown bereits die ersten Meter fahren.

Mit Bildmaterial von Mercedes.