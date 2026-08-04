Hamilton hat einen neuen Begleiter: Hündin Halo sorgt für Begeisterung

Lewis Hamilton hat einen neuen tierischen Begleiter: Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister hat einen Golden-Retriever-Welpen namens Halo bei sich aufgenommen.

Halo stammt von der US-amerikanischen Züchterin Goldiva Goldens und ist Hamiltons erster Hund seit dem Tod seines langjährigen Begleiters Roscoe. Die Englische Bulldogge war im September 2025 im Alter von 13 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben.

Für die Betreuung des neuen Familienmitglieds setzt Hamilton erneut auf Kirstin McMillian. Die in Los Angeles ansässige Hundetrainerin hatte bereits mit Hamiltons bisherigen Hunden Roscoe und Coco gearbeitet und begleitet nun auch Halo.

Die Züchterin bestätigte den Wechsel des Welpen auf Instagram und veröffentlichte dazu ein Foto, auf dem Halo einen Rennhelm trägt: "Wir freuen uns, Miss Halo nach Los Angeles zu Formel-1-Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton zu fliegen. Hundetrainerin Kirstin McMillian, die aus einer Familie mit drei Generationen von Tiertrainern stammt, ist gestern nach Maine geflogen."

Fans feiern Hamiltons neuen Begleiter

Auch in den sozialen Medien sorgte die Nachricht für große Aufmerksamkeit, nachdem Hamiltons Partnerin und Medienpersönlichkeit Kim Kardashian ein Foto mit dem Hund veröffentlicht hatte. Zahlreiche Fans reagierten begeistert auf den Neuzugang.

"Dieser Hund hat keine Ahnung, wie viel Glück er hat. Er wird bestimmt nach Strich und Faden verwöhnt und wahrscheinlich das beste Hundeleben überhaupt haben", schreibt ein Nutzer auf Reddit.

Ein anderer ergänzt: "Interessant, dass er sich bei seinem dritten Hund für eine andere Rasse entschieden hat, obwohl er offenbar ein großer Bulldoggen-Fan ist. Ich bin zwar kein großer Hundemensch, aber das ist ein wirklich süßer Welpe. Ich hoffe, dass sie und Lewis viele wunderbare Jahre zusammen verbringen, denn es gibt kaum etwas Erfüllenderes, als wenn ein Tier zu einem echten besten Freund wird."

Fans hoffen auf Treffen mit Leclercs Hund Leo

Andere Fans richteten den Blick bereits auf ein mögliches Zusammentreffen mit Leo, dem Hund von Hamiltons Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc.

"Sie ist so süß! Es wäre schön, Halo und Leo einmal zusammen zu sehen", schreibt ein User. Darauf antwortet ein anderer: "Ich frage mich, ob Halo später auch ins Fahrerlager darf. Golden Retriever können schließlich ziemlich groß werden." Ein weiterer Fan meinte: "Halo und Leo brauchen passende Ferrari-Jacken."

Halo zieht bei Hamilton also pünktlich zur Formel-1-Sommerpause ein. Nach seinem fünften Platz beim Großen Preis von Ungarn liegt der Ferrari-Pilot mit 169 Punkten auf Rang zwei der Fahrerwertung und hat 50 Zähler Rückstand auf WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli.