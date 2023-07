Hamilton hatte Spaß beim Sprint: Wie auf meiner alten Kartstrecke damals!

Lewis Hamilton fühlte sich beim Sprintrennen der Formel 1 am Samstag (das Rennen live im Ticker verfolgen) so ein wenig an seine alten Karttage in Rye House erinnert, wo einst seine Karriere begann. Der Brite musste sich in Spielberg von Startplatz 18 aus nach vorne kämpfen und kam nach einem ereignisreichen Sprint schließlich als Zehnter außerhalb der Punkte an.

Trotzdem hatte er dabei eine Menge Freude, wie er sagt: "Es war, als ob ich an einem normalen Wochenende in Rye House bin und einfach Spaß habe."

"Ich denke, ich hatte eine großartige erste Runde, dann hatte ich aber einfach generell Probleme mit der Balance des Autos", kommt er zum Sportlichen. "Und im Nassen werden deine Probleme noch einmal herausgestellt, und die geben dir nicht gerade Selbstvertrauen."

Auch mit der Strategie war Hamilton nicht zufrieden, denn er kam erst nach 18 von 24 Runden zum Wechsel auf Trockenreifen an die Box - zwei Runden später als Teamkollege George Russell, mit dem er vor dessen Wechsel auf Augenhöhe war. Im Ziel lag er dann hingegen fast zehn Sekunden hinter seinem Teamkollegen, der Achter wurde.

"Ich bin viel zu spät auf die Slicks gegangen. Ich bin nicht so für Glücksspiel, von daher habe ich es nicht gemacht und habe den Preis dafür bezahlt", sagt der Mercedes-Pilot. "Abgesehen davon bin ich aber recht zufrieden."

Denn Hamiltons Sprint wurde eigentlich schon im Shootout versaut, wo er als 18. bereits in SQ1 hängenblieb - auch wegen eines laut Toto Wolff , der Hamiltons entscheidende Runde zerstörte.

"Ich denke, ich war heute Morgen relativ schnell und hätte daher wohl locker in die Top 5 kommen können. Und dann wäre ich im Rennen vermutlich auf dem Podium gewesen - oder zumindest in der Nähe", sagt er. "Aber es sollte nicht sein."

"So hatten wir halt einfach Spaß, haben ein paar Punkte verloren, aber es war auch nicht der wichtigste aller Tage", so Hamilton. "Wir haben viel gelernt und können das hoffentlich morgen mitnehmen."

Zuletzt war es mit dem erneuerten W14 aufwärts gegangen, doch in der bestechenden Form ist das Auto an diesem Wochenende nicht: "Wir haben keine so großen Fortschritte gemacht. Wir sind weiter weg als beim letzten Mal", sagt er. "Es ist immer noch das gleiche Auto."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.