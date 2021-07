Hamilton: "Im Eifer des Gefechts sagt man nicht immer die besten Sachen"

Zusammen gewinnen, zusammen verlieren, hört man oft als Motto bei Mercedes. Doch davon war in Monaco nicht viel zu sehen. Stattdessen motzte Lewis Hamilton am Funk über die Strategie seines Teams und machte sein Team mitverantwortlich für sein schlechtes Abschneiden im Fürstentum. Knapp zwei Wochen später schlägt der Brite aber versöhnliche Worte an.

"Im Eifer des Gefechts sagt man nicht immer die besten Sachen", räumt der siebenmalige Weltmeister ein. "Ich glaube, dass konstruktive Kritik immer etwas Gutes ist. Das sagt man aber lieber hinter verschlossenen Türen - und genau das tun wir."

In Monaco hatte Hamilton den frühen Boxenstopp hinterfragt und nach den Positionsverlusten gegen Sebastian Vettel und Sergio Perez gemeint: "Das darf nicht passieren, Jungs."

Jetzt betont er, dass man keiner einzelnen Person die Schuld dafür geben darf. "Ich war ein Teil der Entscheidungsfindung", sagt er. "Nachdem ich zurückgeschaut und alles analysiert habe, gab es sicherlich einige Dinge, die ich gesagt habe, die einen Dominoeffekt ausgelöst haben", nimmt er sich nicht aus der Schuld.

"Wir wissen, dass wir es hätten besser machen können. Aber ein Rennen definiert uns nicht", so Hamilton. "Wir gewinnen und verlieren als Team. Wir pushen weiter und hoffen auf Besseres."

