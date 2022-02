Hamilton im Mercedes W13: Die erste Onboard-Runde der Formel 1 2022!

Audio-Player laden

Mercedes hat nach dem Shakedown in Silverstone am Freitag einen ersten Vorgeschmack darauf gegeben, wie die "neue" Formel 1 im TV aussehen wird. Die Silberpfeile haben das Video einer Onboard-Runde von Lewis Hamilton im W13 veröffentlicht.

Insgesamt sind in dem Video vier verschiedene Kameraeinstellung zu sehen, wie sie die Formel 1 auch ganz ähnlich bei ihren TV-Übertragungen nutzt. Eine Kamera ist direkt oberhalb des Cockpit angebracht, eine weitere zeigt das Cockpit seitlich von vorne.

Die dritte Kamera ist ganz vorne auf der Nase entgegen der Fahrtrichtung angebracht und die vierte befindet sich an der Seite des W13 und ist auf das Heck gerichtet. Unter anderem ist in dieser Einstellung erkennbar, wie das DRS am Auto öffnet und schließt.

von Sturmtief "Eunice" überschattet. "Es ist der windigste Tag, den ich jemals in meiner Motorsport-Karriere erlebt habe. Es ist uns aber gelungen, das Auto auf der Strecke zu halten", urteilte George Russell.

Der Brite, der bereits vor Hamilton auf der Strecke war, bezeichnete die Bedingungen als "völlig verrückt". Trotzdem konnte Mercedes sein geplantes Programm absolvieren - und uns außerdem mit diesen spannenden Einblicken versorgen.

